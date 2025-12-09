AFP
أخبار الانتقالات | ليفربول يوجه أنظاره نحو نجم أتالانتا، ومنافسة إنجليزية إسبانية على أيوب بوعدي
ريال مدريد وآرسنال ومانشستر يونايتد يراقبون أيوب بوعدي
ذكرت شبكة Footmercato أن أندية ريال مدريد وآرسنال ومانشستر يونايتد بدأت بالفعل في مراقبة تطور لاعب وسط ليل الفرنسي، أيوب بوعدي.
اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، وقد جدد عقده مؤخرًا مع ناديه، إلا أن هذا لم يمنع كبار أوروبا من الاهتمام بخدماته.
وبحسب التقرير، فإن ليل منفتح على بيع اللاعب في حال وصول عرض يقترب من 60 مليون يورو.
نجم مانشستر يونايتد يُرحب بالانتقال إلى نابولي
كشف تقرير من صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانا، جعل لاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو هدفه الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبسبب القيود المالية، سيقتصر بطل إيطاليا على صفقات الإعارة خلال يناير، وهو ما يُعد خيارًا مناسبًا لجميع الأطراف؛ إذ سيحصل نابولي على لاعب وسط نشيط وعالي الجودة لتعويض الغيابات، بينما سيحظى ماينو بفرصة للعب دقائق مضمونة في منظومة تعتمد على الكثافة والضغط العالي.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب منح بالفعل "الضوء الأخضر" للانتقال، بعد أن أغراه احتمال اللعب مجددًا إلى جانب زميله السابق سكوت مكتوميناي والنجم البلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين استعادا مستوياتهما تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.
المفاوضات جارية حاليًا، ويأمل نابولي في حسم الصفقة خلال "أسبوعين" لضمان جاهزية ماينو فور فتح سوق الانتقالات. العلاقة الجيدة بين الناديين بعد صفقة مكتوميناي قد تُسهم في تسريع الاتفاق.
تشيلسي رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو!
كُشف مؤخرًا أن مسيرة كريستيانو رونالدو كانت يمكن أن تسلك طريقًا مختلفًا تمامًا، بعدما تبين أن نادي تشيلسي رفض فرصة التعاقد مع النجم البرتغالي مقابل 3.5 مليون يورو فقط، قبل أن يخطفه مانشستر يونايتد ويفتح أمامه طريق النجومية العالمية.
وقال باري سيلكمان، لاعب مانشستر سيتي السابق، في تصريحات لصحيفة ذا تلغراف "أبرمت اتفاقًا مع خورخي مينديش (وكيل رونالدو)، لكن تشيلسي قال لا. كان سعر كريستيانو رونالدو 3.5 مليون يورو، على أن يتم تقسيم أي مبلغ إضافي بنسبة 50-50 مع النادي. بعد ذلك لعب مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد في فترة الإعداد، ودمرهم حرفيًا، وبعد المباراة مباشرة دفع يونايتد 11.5 مليون يورو، وأعتقد أن خورخي وضع أربعة ملايين في جيبه. حظه جيد، لكني كنت محبطًا للغاية!"
ليفربول يوجه أنظاره نحو نجم أتالانتا
يواصل فريق التعاقدات في ليفربول متابعة السوق الإيطالية، وهذه المرة يتركز الاهتمام على لاعب الوسط البرازيلي إديرسون، الذي تألق بشكل لافت تحت قيادة جان بييرو جاسبيريني ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي.
ويُعد إديرسون من الركائز التي ساهمت في تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي موسم 2023-2024، خاصة بأدائه القوي في النهائي أمام باير ليفركوزن.
ورغم تولي رافاييل بالادينو تدريب الفريق هذا الموسم، واحتلال أتالانتا المركز الـ12 في الدوري الإيطالي، إلا أن إديرسون واصل تقديم مستويات مميزة تجمع بين الانضباط والقوة والتمرير الذكي، ما جعله هدفًا مثاليًا لتعزيز خط وسط ليفربول.
أستون فيلا يُخطط للتخلي عن سانشو وزميليه
يستعد نادي أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري لإجراء تغييرات كبيرة في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يفكر في الاستغناء عن جادون سانشو وهارفي إليوت وأولي واتكينز من أجل إفساح المجال أمام صفقات جديدة.
ورغم البداية المخيبة للفريق هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في أول ست مباريات بجميع المسابقات، إلا أن فيلا نجح في العودة بقوة، محققًا سبعة انتصارات متتالية آخرها على المتصدر آرسنال في ملعب فيلا بارك، ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من القمة.
وبحسب موقع Football Insider، فإن إدارة النادي لا يمكنها إبرام أي صفقات جديدة في يناير إلا في حال التخلص من بعض أصحاب الرواتب المرتفعة، وعلى رأسهم الثلاثي المذكور، في خطوة تهدف إلى تعزيز حظوظ الفريق في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع في يناير!
في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم الأوروبية، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول اتخذت قرارًا نهائيًا ببيع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.
ورغم التصريحات الرسمية الصادرة خلال الساعات الأخيرة، والتي أكدت رغبة النادي الإنجليزي في الإبقاء على محمد صلاح داخل صفوف الفريق لتهدئة الجماهير والإعلام، إلا أن عدة مؤشرات تؤكد أن النجم المصري في طريقه إلى الرحيل عن قلعة الريدز خلال الأسابيع القليلة المقبل.
وجاء ذلك بالتزامن مع قرار تأديبي صارم من المدير الفني الهولندي أرني سلوت باستبعاد محمد صلاح صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا، في تصعيد ينذر بنهاية وشيكة لحقبة "الملك المصري" في إنجلترا.
