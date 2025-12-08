أخبار الانتقالات | مودريتش سلاح ميلان لضم زميله السابق في ريال مدريد، والهلال يبدأ التحرك لضم محمد صلاح

يستعد أتلتيكو مدريد لمنافسة تشيلسي على ضم اللاعب الأرجنتيني فالنتين باركو، نجم ستراسبورج الفرنسي، إلا أن النادي الإسباني سيواجه صعوبة كبيرة في التغلب على أفضلية البلوز في الصفقة.

باركو، خريج أكاديمية بوكا جونيورز، انتقل إلى برايتون في يناير 2024، لكنه لم ينجح في فرض نفسه هناك، لينتقل لاحقًا إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، ثم إلى ستراسبورج، الذي ضمّه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الأخير بعد تألقه في الدوري الفرنسي.

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن أتلتيكو مدريد مهتم بضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، مستفيدًا من وجود عدد من النجوم الأرجنتينيين في صفوفه، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، لكن تشيلسي يتمتع بأفضلية واضحة نظرًا لعلاقته المباشرة مع ستراسبورج بصفته ناديًا شقيقًا، ما يجعل فرصه أكبر في حسم الصفقة المنتظرة.