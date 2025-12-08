Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مودريتش سلاح ميلان لضم زميله السابق في ريال مدريد، والهلال يبدأ التحرك لضم محمد صلاح
أتلتيكو مدريد يُزاحم تشيلسي على التعاقد مع نجم ستراسبورج
يستعد أتلتيكو مدريد لمنافسة تشيلسي على ضم اللاعب الأرجنتيني فالنتين باركو، نجم ستراسبورج الفرنسي، إلا أن النادي الإسباني سيواجه صعوبة كبيرة في التغلب على أفضلية البلوز في الصفقة.
باركو، خريج أكاديمية بوكا جونيورز، انتقل إلى برايتون في يناير 2024، لكنه لم ينجح في فرض نفسه هناك، لينتقل لاحقًا إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، ثم إلى ستراسبورج، الذي ضمّه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الأخير بعد تألقه في الدوري الفرنسي.
وبحسب موقع CaughtOffside، فإن أتلتيكو مدريد مهتم بضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، مستفيدًا من وجود عدد من النجوم الأرجنتينيين في صفوفه، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، لكن تشيلسي يتمتع بأفضلية واضحة نظرًا لعلاقته المباشرة مع ستراسبورج بصفته ناديًا شقيقًا، ما يجعل فرصه أكبر في حسم الصفقة المنتظرة.
جيرونا يخطط لضم نجم شباب برشلونة في يناير
يستعد جيرونا لتقديم عرض استعارة من أجل ضم لاعب برشلونة الشاب مارك بيرنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في محاولة لاستغلال قلة مشاركاته مع الفريق الأول هذا الموسم.
وكشف الصحفي نيل سولا عبر إذاعة كتالونيا راديو أن جيرونا يضع بيرنال ضمن أولوياته الشتوية.
إذ قال "أحد اللاعبين الذين يرغب جيرونا بشدة في التعاقد معهم، وهناك فرصة لذلك، هو مارك بيرنال. وإذا تم فتح خيار الإعارة، فسيكون من المثير تكرار التجربة التي حدثت مع إيريك جارسيا قبل موسمين."
ويُعد بيرنال أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، ويُنظر إليه كأحد المواهب الواعدة في خط الوسط الإسباني.
مودريتش سلاح ميلان لضم زميله السابق في ريال مدريد
يضع ميلان خطة ذكية للتعاقد مع الحارس الأوكراني أندري لونين، لاعب ريال مدريد، تحسبًا لرحيل حارسه الأساسي مايك مينيان مجانًا الصيف المقبل.
وبحسب موقع توتوسبورت، بدأ النادي الإيطالي بالفعل البحث عن بديل في حال مغادرة مينيان، ويُعد لونين أحد أبرز الأسماء على قائمة المرشحين. كما أشار موقع كالتشيو ميركاتو إلى أن ريال مدريد يُقدّر قيمة الحارس الأوكراني بحوالي 25 مليون يورو.
ووفقًا للتقارير، يعتزم ميلان الاستفادة من علاقة لوكا مودريتش بزميله السابق في مدريد لإقناع لونين بالانتقال إلى سان سيرو، في خطوة قد تمنح الروسونيري حارسًا موثوقًا للمواسم المقبلة.
نابولي يُحدد الخطة البديلة لفشل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد
حدّد نادي نابولي بطل إيطاليا لاعب وست هام الفرنسي سليمان ماجاسا كخيار بديل في حال فشل التعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب الصحفي نيكولو تشيكاريني من توتو ميركاتو ويب، فإن ماجاسا يُعد خيارًا اقتصاديًا أكثر من ماينو، إذ قد تتراوح قيمته السوقية حول 15 مليون يورو فقط.
وكان اللاعب الفرنسي الشاب قد انضم إلى وست هام قادمًا من موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي، وشارك هذا الموسم في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي، منها أربع مباريات كأساسي.
ويواصل نابولي بحثه عن تعزيزات في خط الوسط مع اقتراب يناير، في ظل سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب بعد تراجع نتائجه هذا الموسم.
موهوب يوفنتوس يُشعل صراعًا بين ريال مدريد وآرسنال
يستعد أرسنال للدخول في منافسة مباشرة مع ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم التركي الشاب كينان يلدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع يوفنتوس.
وبحسب موقع توتو يوفي، توقفت مفاوضات اليوفي مع اللاعب بسبب مطالبه برفع راتبه بشكل كبير في العقد الجديد، ما فتح الباب أمام اهتمام كبار أوروبا.
وأكد الصحفي الإيطالي جياني بالزاريني وجود تواصل أولي بين النادي اللندني ويوفنتوس، بقوله "هناك بالفعل تواصل من أرسنال، لقد طلبوا معلومات عن اللاعب، لكن لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن. برأيي، يلدز يمكنه التألق في الدوري الإنجليزي بفضل قوته البدنية ومهارته الفنية".
لاعب ريال مدريد السابق بديل ألبا في إنتر ميامي
بدأ نادي إنتر ميامي التحضير لفترة جديدة في مركز الظهير الأيسر، بعد إعلان جوردى ألبا اعتزاله كرة القدم عقب تتويج فريقه بلقب كأس الدوري الأمريكي يوم السبت الماضي، مع تحديد الإسباني سيرجيو ريجيلون كخليفته المتوقع.
وتمت رؤية اللاعب البالغ 28 عامًا، الذي أصبح لاعبًا حرًا، في ميامي، ويُعتبر توقيعه شبه مؤكد، مع توقع الإعلان عن الصفقة قريبًا بعد وداع ألبا.
ريجيليون أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، وقد سبق له لعب 22 مباراة مع الفريق الأول صنع خلالها 3 أهداف، ولم ينضم اللاعب لأي نادٍ منذ نهاية عقده ورحيله عن توتنهام بنهاية الموسم الماضي.
الهلال يتحرك لضم صلاح
وفقًا لصحيفة The Sun، يخطط نادي الهلال السعودي العملاق لتقديم عرض لضم نجم ليفربول، محمد صلاح، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد هجوم اللاعب المصري اللاذع على النادي والمدرب آرني سلوت، مع تلميحه لاحتمالية رحيله عن آنفيلد بعد هذا الشهر.
وأشار جناح ليفربول علنًا إلى أن مواجهة برايتون في أنفيلد يوم السبت المقبل قد تكون آخر مبارياته مع الفريق، حيث يبدو مستعدًا لتوديع النادي الإنجليزي.
صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت مساء أمس أن صلاح سيعقد اجتماعًا مع إدارة ناديه الإنجليزي لحسم مستقبله بعد فراغه من كأس أمم إفريقيا، مشيرة إلى أن دوري روشن السعودي سيكون وجهته الأقرب حال رحيله عن ليفربول.
