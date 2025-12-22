Getty Images
أخبار الانتقالات | بروزوفيتش يحسم مستقبله، إيساك يُغير خطط ليفربول للسوق، وموناكو يُحدد سعر أكيلوش
إيساك يُغير خطط ليفربول في سوق الانتقالات
بحسب صحيفة ذا تليغراف البريطانية، قد يُجبر نادي ليفربول على التخلي عن مساعيه لضم الغاني أنطوان سيمينيو خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعد الإصابة الأخيرة لألكسندر إيساك.
سيمينيو، الذي يحظى باهتمام عدة أندية كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لا يزال هدفًا ساخنًا في سوق الانتقالات، لكن إدارة الريدز قد تتجه نحو خيارات بديلة إذا تبيّن أن إصابة إيساك خطيرة وتتطلب غيابه لفترة طويلة.
الغموض يُحيط بمستقبل بولسيتش مع ميلان
كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، وسط تزايد التكهنات بشأن رحيله عن ميلان واحتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت المصادر أن مانشستر يونايتد من بين الأندية المهتمة، لكن الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو أكد أن هناك "صفر اتصالات" بين أندية البريميرليج والنادي الإيطالي بشأن اللاعب.
بوليسيتش، الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، لم يوقع بعد على عقد جديد رغم أن ميلان عرض عليه تجديدًا منذ فترة. وفي حال لم يتم الاتفاق قريبًا، فقد يفتح النادي الباب أمام العروض خلال عام 2026.
ورغم اهتمام أندية أخرى مثل ليفربول وارتباطه سابقًا بعرض من النصر السعودي في صيف 2025، فإن ميلان يعتبره حاليًا "اللاعب الأهم" و"غير القابل للمساس".
وبحسب رومانو، من المتوقع أن يستأنف ميلان مفاوضاته مع اللاعب قريبًا لتقديم عرض محسّن يضمن استمراره. في المقابل، يرى محللون أمريكيون أن تأخير بوليسيتش للتجديد قد يكون بهدف ترك الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة.
يُذكر أن بوليسيتش سجل 42 هدفًا في 115 مباراة بقميص الروسونيري منذ انضمامه عام 2023، وساهم في فوز الفريق بلقب السوبر الإيطالي الموسم الماضي.
لاعب مانشستر يونايتد السابق ينتظر عروضًا من السعودية والإمارات
أكد لاعب مانشستر يونايتد السابق جيسي لينجارد أنه منفتح على فرص جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعد رحيله عن نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "ذا جارديان"، أوضح لينجارد أنه عاد إلى إنجلترا حاليًا لقضاء بعض الوقت مع عائلته، بينما ينتظر عروضًا محتملة قبل فتح باب الانتقالات في الأول من يناير.
وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إنه منفتح على جميع الخيارات، مشيرًا إلى أن العروض قد تأتي من أوروبا أو السعودية أو الإمارات. وأضاف "أنا جاهز ومستعد للخطوة التالية، المهم أن أجد بيئة تمنحني الحافز للاستمرار في اللعب والاستمتاع بكرة القدم".
يُذكر أن لينجارد، الذي سبق له تمثيل أندية وست هام يونايتد وبرايتون على سبيل الإعارة خلال مسيرته، يسعى لإعادة إحياء مسيرته بعد فترة صعبة تخللتها تجارب قصيرة داخل وخارج إنجلترا.
بروزوفيتش يُحدد خياراته
حدد مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط النصر، خياراته لمستقبله في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديده حتى الآن.
اللاعب الكرواتي، وحسب صحيفة الرياضية السعودية، يضع تجديد عقده مع النصر والبقاء مع الفريق على رأس خياراته لمستقبله، خاصة في ظل شعوره بأهمية مكانته في النادي ودوره المحوري في المشروع الفني.
وأضافت الصحيفة أن بروزوفيتش لا يعتزم اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله، حتى في حال وصول عروض من أندية أوروبية، مؤكدة أن اللاعب سيمنح النصر الأولوية قبل دراسة أي خيارات أخرى.
يُذكر أن بروزوفيتش انضم إلى صفوف النصر صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي، وقد شارك مع النصر هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.
برشلونة يتحرك جديًا لاقتناص فرصة "سينيسي"
بحسب تقرير حديث من موقع Fichajes الإسباني، بدأ نادي برشلونة التحرك بشكل جدي من أجل التعاقد مع مدافع بورنموث الأرجنتيني ماركوس سينيسي، الذي يُتوقع أن يكون أحد أبرز اللاعبين المتاحين مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
سينيسي يقترب من مرحلة حاسمة في مسيرته، إذ لا يُتوقع أن يُجدد عقده مع بورنموث، ما يعني أنه سيكون متاحًا مجانًا فور نهاية الموسم الحالي.
ولا يقتصر الاهتمام على برشلونة فقط، حيث يدخل أتلتيكو مدريد أيضًا السباق، إذ يتابع النادي المدريدي تطورات الموقف عن قرب، مدركًا أنها فرصة نادرة في سوق الانتقالات للتعاقد مع مدافع ذي خبرة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
وسط صراع إنجليزي لضمه .. موناكو يُحدد سعر أكيلوش
قد يضطر نادي موناكو الفرنسي إلى بيع لاعبه الدولي الفرنسي مغنس أكليوش خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تمويل صفقاته الجديدة في يناير، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب الصحفي التركي إكرم كونور، فإن أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير تراقب الموهبة الفرنسية البالغة من العمر 23 عامًا عن قرب، وقد تتحرك للتعاقد معه خلال الأسابيع المقبلة.
ويُعتقد أن موناكو منفتح على فكرة البيع في حال وصول عرض يتراوح بين 60 و65 مليون يورو، وهو ما قد يمنح النادي مرونة مالية لإبرام صفقات جديدة هذا الشتاء، خاصة في ظل الأداء اللافت لأكليوش هذا الموسم في الدوري الفرنسي، والذي جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.
