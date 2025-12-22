أخبار الانتقالات | بروزوفيتش يحسم مستقبله، إيساك يُغير خطط ليفربول للسوق، وموناكو يُحدد سعر أكيلوش

كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، وسط تزايد التكهنات بشأن رحيله عن ميلان واحتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت المصادر أن مانشستر يونايتد من بين الأندية المهتمة، لكن الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو أكد أن هناك "صفر اتصالات" بين أندية البريميرليج والنادي الإيطالي بشأن اللاعب.

بوليسيتش، الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، لم يوقع بعد على عقد جديد رغم أن ميلان عرض عليه تجديدًا منذ فترة. وفي حال لم يتم الاتفاق قريبًا، فقد يفتح النادي الباب أمام العروض خلال عام 2026.

ورغم اهتمام أندية أخرى مثل ليفربول وارتباطه سابقًا بعرض من النصر السعودي في صيف 2025، فإن ميلان يعتبره حاليًا "اللاعب الأهم" و"غير القابل للمساس".

وبحسب رومانو، من المتوقع أن يستأنف ميلان مفاوضاته مع اللاعب قريبًا لتقديم عرض محسّن يضمن استمراره. في المقابل، يرى محللون أمريكيون أن تأخير بوليسيتش للتجديد قد يكون بهدف ترك الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

يُذكر أن بوليسيتش سجل 42 هدفًا في 115 مباراة بقميص الروسونيري منذ انضمامه عام 2023، وساهم في فوز الفريق بلقب السوبر الإيطالي الموسم الماضي.