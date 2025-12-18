نجح ميلان في التوصل إلى اتفاق مع نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام على البنود الشخصية الخاصة بعقده مع النادي، مما يُبقي الصفقة على بعد خُطوة واحدة من الحسم.

وبحسب وكيل اللاعب، ثورستن فيرث، فإن فولكروج قرر الرحيل عن وست هام، حيث قال مؤخرًا "عند النظر إلى الوراء، يجب أن أقول إن الانتقال لم ينجح، ولا فائدة من تجميل الصورة. ربما من المنطقي أن أغيّر الأجواء الآن."

صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن ميلان أبدى اهتمامًا جديًا بالمهاجم، بل تقدم بعرض رسمي بالفعل، تراقبه إدارة وست هام عن قرب.

الصفقة المقترحة تتضمن إعارة مبدئية في يناير مع خيار الشراء النهائي في الصيف المقبل.