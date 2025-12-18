Getty
أخبار الانتقالات | مدافع برشلونة بين إنجلترا والسعودية، ولويس سواريز يُواصل رحلته مع ميسي
ميلان يتوصل لاتفاق مع فولكروج وخطوة على حسم الصفقة
نجح ميلان في التوصل إلى اتفاق مع نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام على البنود الشخصية الخاصة بعقده مع النادي، مما يُبقي الصفقة على بعد خُطوة واحدة من الحسم.
وبحسب وكيل اللاعب، ثورستن فيرث، فإن فولكروج قرر الرحيل عن وست هام، حيث قال مؤخرًا "عند النظر إلى الوراء، يجب أن أقول إن الانتقال لم ينجح، ولا فائدة من تجميل الصورة. ربما من المنطقي أن أغيّر الأجواء الآن."
صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن ميلان أبدى اهتمامًا جديًا بالمهاجم، بل تقدم بعرض رسمي بالفعل، تراقبه إدارة وست هام عن قرب.
الصفقة المقترحة تتضمن إعارة مبدئية في يناير مع خيار الشراء النهائي في الصيف المقبل.
إنتر ميامي يُجدد عقد لويس سواريز
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي اليوم عن تجديد عقد المهاجم الأسطوري لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026 في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).
اللاعب الأوروجوياني، الذي انضم إلى النادي قبل انطلاق موسم 2024، كان عنصرًا حاسمًا في النجاحات الأخيرة للفريق، وسيواصل قيادة الخط الهجومي في ظل سعي ميامي لمواصلة البناء على إنجازاته التاريخية في المواسم المقبلة.
الكشف عن خطط تشيلسي لسوق الانتقالات 2026
كشفت مصادر صحفية عن خطط تشيلسي في سوق الانتقالات للعام المقبل، حيث يهدف النادي إلى مواصلة تدعيم صفوفه بعناصر جديدة.
وبحسب صحيفة ذا تلغراف البريطانية، فإن النادي اللندني لا يخطط لإبرام صفقات كبيرة في يناير المقبل، إذ يتركز الهدف الأساسي لإدارة تشيلسي على صيف 2026، حيث يسعى الفريق للتعاقد مع لاعبي وسط جدد لتعزيز خط الوسط.
وأضاف التقرير أن العمل على خطة التعاقدات بدأ بالفعل، إذ يسعى النادي لتحديد أهدافه مبكرًا، مع وجود أسماء بارزة على راداره مثل كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، وآدم وارتون نجم كريستال بالاس، واللذين يحظيان باهتمام خاص من تشيلسي.
مدافع برشلونة بين الدوريين الإنجليزي والسعودي
يواجه أندرياس كريستنسن فترة حاسمة في مسيرته الكروية، مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع برشلونة، في ظل غياب أي عرض لتجديد عقده حتى الآن وغموض مستقبله مع النادي الكتالوني.
المدافع الدنماركي جذب اهتمام أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين، ما يضعه أمام خيارين واضحين: القتال من أجل مكانه في برشلونة، أو خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.
ووفقًا لتقرير صحيفة آس الإسبانية، فإن برشلونة "ليس في عجلة من أمره" لتقديم عرض تجديد، رغم تقدير الإدارة لاحترافية اللاعب وانضباطه. ومع ذلك، يدرك النادي جيدًا أن كريستنسن يُعد من قلة اللاعبين القابلين للبيع ويمكن أن يرحل مجانيًا في حال لم يتم التحرك سريعًا، وهو ما فتح الباب أمام الأندية المهتمة لتقديم عروض تمنحه دورًا أكبر وراتبًا أعلى.
دي فري يُقرر الرحيل عن إنتر و3 وجهات محتملة
يبدو أن مسيرة ستيفان دي فري مع إنتر ميلان تقترب من نهايتها، إذ تشير تقارير صحفية من إيطاليا إلى أن المدافع الهولندي يستعد للرحيل عن النادي قريبًا.
وقد برز نوتنجهام فورست كخيار مفاجئ من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يراقب كل من بنفيكا وبولونيا الوضع عن قرب تحسبًا لأي تطورات.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا يشعر بإحباط متزايد بسبب تراجع دوره في الفريق، وهو ما يجعله حريصًا على مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
خلاف بين مانشستر يونايتد وروما يُعيق انتقال زيركسي
يقترب مهاجم مانشستر يونايتد الهولندي يوشوا زيركسي من العودة إلى الدوري الإيطالي، بعد فترة مخيبة في أولد ترافورد. اللاعب البالغ 24 عامًا انضم من بولونيا في صيف 2024 مقابل نحو 36.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في ترك بصمة في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفًا واحدًا هذا الموسم وشارك بشكل محدود، ما وضعه على هامش الفريق.
ظهر روما كخيار جدي للاعب، خاصة مع رغبة المدرب جيان بييرو جاسبريني في تعزيز خط الهجوم. ووفقًا للتقارير، هناك فجوة كبيرة بين مطالب مانشستر يونايتد وما يمكن أن يدفعه روما، إذ يطالب الفريق الإنجليزي ببيع دائم أو صفقة تضمن دفعة مستقبلية، بينما اقترح روما إعارة مع خيار شراء مشروط، غالبًا مرتبط بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.
زيركسي، الذي رفض عروضًا من أندية إنجليزية مثل وست هام وليدز يونايتد، يرى في العودة إلى إيطاليا فرصة لإعادة إطلاق مسيرته، خاصة مع صعوبة التواجد كأساسي في يونايتد بسبب وجود راسموس هويلوند وخيارات هجومية أخرى.
القرار الآن بيد مانشستر يونايتد، الذي يجب أن يختار بين التمسك بالقيمة المالية للاعب أو الموافقة على إعارة لتقليل العبء المالي، في ظل اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية.
