أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية محتملة بين السيتي ونيوكاسل، وتعثر مفاوضات برشلونة مع مدافع دورتموند

ذكرت صحيفة AS أن نادي إنتر ميامي الأمريكي تقدم بعرض رسمي لتمديد إقامة المهاجم المخضرم لويس سواريز لموسم إضافي، بعد التأثير الكبير الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا منذ وصوله إلى فلوريدا.

وبحسب التقرير، فإن أي اتفاق جديد سيشمل تخفيض راتب سواريز، إذ يعمل النادي على صياغة عقد يتناسب مع إمكاناته المالية وحدود سقف الرواتب في الدوري الأمريكي.

في المقابل، يراقب نادي ناسيونال الأوروجوياني الموقف عن كثب، على أمل استعادة نجمه التاريخي في فترة ثالثة، حيث يرحب النادي بعودة سواريز لإنهاء مسيرته الاحترافية هناك، بعد أن بدأ انطلاقته من صفوفه عام 2005.