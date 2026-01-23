AFP
(مُحدث) أخبار الانتقالات | صلاح يدخل ضمن "خطة سعودية موسعة" وبرشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة
إنتر يستهدف فيكاريو
اسم جديد يظهر على قائمة إنتر لدعم مركز حراسة المرمى، وهو الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.
إنتر يبحث عن حارس جديد ليخلف السويسري يان سومير الصيف المقبل، ويريد استغلال وضع فيكاريو في توتنهام، حيث يتعرض اللاعب لانتقادات مستمرة بسبب مستواه هذا الموسم، ويعتبر من المرشحين للرحيل عن سبيرز.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن إنتر وضع فيكاريو ضمن المرشحين لحراسة عرين الفريق الموسم القادم، جنبًا إلى جنب مع إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.
صلاح وفينيسيوس إلى دوري روشن؟
كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن إمكانية انتقال الثنائي فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح إلى صفوف دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أن المسؤولين في المسابقة استفسروا عن إمكانية ضم صلاح في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن ليفربول لم يكن متحمسًا بالشكل الكافي للدخول في مفاوضات.
ومن المقرر أن تعود الأندية السعودية للتفاوض مع صلاح من جديد وفينيسيوس أيضًا، نظرًا لوجود رغبة قوية لضم المزيد من المواهب الاستثنائية للبطولة، خاصة الأسماء الكبيرة وصفوة اللاعبين المهاجمين.
روما يتفاوض من أجل زيركسي
يبذل نادي روما الإيطالي قصارى جهده من أجل التعاقد مع يوشوا زيركسي لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الصحفي "فلوران بليتنبرج" قال إن هناك العديد من الأندية استفسرت من مانشستر عن إمكانية ضم المهاجم الهولندي من مانشستر يونايتد خلال هذا الشهر، وذلك على سبيل الإعارة.
القرار النهائي سيتم اتخاذه خللال الأيام القليلة القادمة، حيث يريد اللاعب المزيد من الوضوح بخصوص مستقبله لما تبقى من هذا الموسم.
نديدي وفرصة الانضمام لمانشستر يونايتد
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن ويلفريد نديدي لاعب وسط بشكتاش التركي، تم عرضه على مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
اللاعب يقدم مستويات جيدة مع الفريق التركي خلال الموسم الجاري، ولعب 14 مباراة على مستوى الدوري المحلي، ولفت أنظار بعض الأندية في الفترة الأخيرة.
رومانو أكد أن اللاعب لا يمانع فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، ولكن مانشستر لم يتقدم بأي محاولة رسمية من أجل الحصول على خدماته.
محادثات جديدة من أجل النصيري
دخل يوفنتوس في محادثات جديدة مع نظيره التركي فنربخشه، من أجل التوصل لاتفاق نهائي على انضمام يوسف النصيري للفريق الإيطالي هذا الشتاء.
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، قال إن يوفنتوس يريد ضم النصيري في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية هذا الموسم.
ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يرفض يوفنتوس دفع 6 ملايين يورو مقابل الإعارة، ويريد تخفيض المبلغ مع تغطية راتب اللاعب بالكامل.
النصر يحسم صفقة حيدر عبد الكريم
اقترب نادي النصر السعودي من حسم التعاقد مع حيدر عبد الكريم لاعب نادي الزوراء العراقي خلال الأيام القليلة القادمة، ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي.
فابريتسيو رومانو قال إن اللاعب قام بإجراء الفحص الطبي بالفعل واجتازه، مما يجعل انضمامه للنصر مسألة وقت لا أكثر بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المدرب جورج جيسوس كان المُحرك الرئيسي في هذه الصفقة، حيث يعتبر من أشد المعجبين باللاعب.
برشلونة يضم حمزة عبد الكريم
بعد التعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة، اقترب نادي برشلونة الإسباني من الاتفاق بشكل نهائي مع نظيره المصري الأهلي، من أجل التعاقد مع مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم بالميركاتو الشتوي الحالي.
الصحفي فرناندو بولو قال إن الصفقة أصبحت "محسومة" بشكل نهائي، حيث من المقرر أن ينضم اللاعب لبرشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وأشار إلى أن قيمة البند ستصل إلى 3 ملايين يورو، حيث يستعد اللاعب لإجراء الفحص الطبي مع النادي الكتالوني تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.
