أخبار الانتقالات | كشف موقف مانشستر يونايتد من عودة رونالدو وراموس يعرض نفسه على كبير فرنسا
خاميس رودريجيز ينضم إلى مينيسوتا
أعلن "فابريزيو رومانو" عن توصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى اتفاق مع فريق مينيسوتا يونايتد الذي ينافس في الدوري الأمريكي للمحترفين للانضمام إلى صفوفه مجانًا.
ولعب النجم الكولومبي مؤخرًا مع ليون في المكسيك وقبلها مع رايو فايكانو بالليجا، ولكن دون ترك بصمة تذكر مع الناديين، لينضم رسميًا الجمعة للنادي الأمريكي بعقد حتى يونيو فقط، مع وجود بند يسمح للمد حتى ديسمبر.
مانشستر غير مهتم بضم رونالدو
ذكرت جريدة "i" في نسختها الرياضية أن مانشستر يونايتد أبعد نفسه عن أي اهتمام محتمل بإعادة كريستيانو رونالدو للنادي لتجربة ثالثة عقب عدم لعبه مع النصر في المباراتين الماضيتين.
وأفاد التقرير بأن الوجهة الأقرب للبرتغالي ستكون بالعودة لناديه القديم سبورتنج لشبونة، أو خوض تجربة جديدة في الدوري القطري أو نظيره الأمريكي إذا قرر الرحيل عن الدوري السعودي والنصر.
راموس يعرض نفسه على مارسيليا
ذكر "راديو ماركا" أن سيرخيو راموس قام بعرض خدماته على مارسيليا، وهو الذي سبق وحمل ألوان باريس سان جيرمان، في إطار بحثه عن فريق جديد عقب الرحيل عن مونتيري.
وقالت التقارير إن راموس قد عرض نفسه على أنديته السابقة في إسبانيا، وبالتحديد إشبيلية وريال مدريد، ولكن دون استجابة من الناديين.
إيمري يفسر استبعاد إليوت
في المؤتمر الصحفي لمباراة ناديه المقبلة لحساب البريميرليج، ناقش أوناي إيمري مسألة استبعاد هارفي إليوت وأشار إلى الشرط الجزائي بإلزامية ضمه من ليفربول، موضحًا أن الأخير من الأفضل أن يزيل الشرط لمصلحة اللاعب.
ويلعب إليوت معاراً مع أستون فيلا من ليفربول للموسم، ولكن بوجود شرط جزائي بإلزامية الشراء مقابل قرابة 40 مليون يورو إذا خاض الإنجليزي الشاب عددًا معينًا من المباريات.
