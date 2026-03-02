Getty/GOAL
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يجهز 90 مليونًا لضم نجم نيوكاسل وتشيلسي يستهدف نونيز
سيتي يستهدف ليفرامينتو
ذكر موقع "تيم توك" أن مانشستر سيتي عازم على إحياء اهتمامه بظهير نيوكاسل توني ليفرامينتو الصيف المقبل، ومستعد لتحطيم الرقم القياسي المدفوع لضم ظهير.
وأفاد التقرير بأن سيتي يعرض 70 مليون جنيه استرليني (ما يتخطى 90 مليون يورو) من أجل ضم نجم نيوكاسل الشاب في الانتقالات الصيفية القادمة.
تشيلسي مهتم بنونيز
ذكر موقع "كرونكليز لايف" ونقلت عنه "بي بي سي" دخول داروين نونيز قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم تشيلسي في الموسم المقبل.
مهاجم الهلال الذي اُستبعد من قائمة الفريق للدوري المحلي تم ربطه مؤخرًا باهتمام من توتنهام، نيوكاسل، يوفنتوس، وأتلتيكو مدريد.
كيليني يؤكد بقاء سباليتي
أكد جيورجيو كيليني، الإداري الحالي في يوفنتوس ونجم الفريق السابق، أن ناديه يخطط لبقاء مدربه لوشيانو سباليتي في الموسم المقبل، وذلك في تصريحات على هامش التعادل 3-3 مع روما الأحد لحساب الدوري الإيطالي.
وفي سياق متصل، أوضح "نيكولا شيرا" أن يوفنتوس سيبدأ التخطيط مع سباليتي في الأسابيع المقبلة للموسم القادم من حيث الانتقالات والإعداد، وسيعرض عقدًا جديدًا على المدرب الإيطالي حتى 2028.
إنتر يراقب ثنائي ساسوولو
بحسب "نيكولا شيرا"، أرسل إنتر كشافيه لمراقبة الثنائي طارق محرموفيتش وإسماعيل كوني، لاعبا ساسوولو، أثناء لقاء الأخير ضد أتالانتا لحساب الدوري الإيطالي.
محرموفيتش يملك يوفنتوس نسبة من أي عملية بيع مستقبلية ويقدر ثمن المدافع البوسني في حدود 30 مليون يورو بحسب تقارير في الإعلام الإيطالي.
