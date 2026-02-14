أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يستهدف ثنائي برازيلي وبرشلونة يقدم طلبًا ليونايتد بخصوص راشفورد

أوضح أرني سلوت، مدرب ليفربول، بأن ناديه في مفاوضات مستمرة بعد ولم تحسم مع إبراهيما كوناتي بخصوص عقد جديد، وذلك في المؤتمر الصحفي للقاء برايتون في كأس الاتحاد.

وينتهي عقد قلب الدفاع الفرنسي مع الريدز في يونيو المقبل، وتم ربطه باهتمام متزايد من ريال مدريد وبايرن ميونخ في الأسابيع الفائتة.