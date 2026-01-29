Getty Images Sport
(مُحدث) أخبار الانتقالات | خطوة أخيرة تفصل موسى ديابي عن إنتر وليفربول يقتحم السوق في اللحظات الأخيرة
ماتيتا يدخل حسابات توتنهام
يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن يوفنتوس قرر توجيه أنظاره نحو راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى توتنهام، مما جعل الأخير بحاجة إلى مهاجم.
ومن المتوقع أن يحاول توتنهام سد العجز الناتج عن رحيل مواني المتوقع، ويعتبر ماتيتا هو الخيار المثالي لتعزيز هجوم الفريق.
مانشستر يونايتد يراقب نجم السنغال
كشف موقع "تيم توك" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الجناح السنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون، بسبب المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا.
تألق ندياي مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية 2025، دفع العديد من الأندية الأوروبية للتفكير في التعاقد معه، بعدما ساهم في فوز بلاده باللقب على حساب المغرب.
ولكن من المتوقع أن تعتمد أي خطوة لضمه في الصيف المقبل، على المدرب الذي سيتولى قيادة مانشستر يونايتد، سواء مايكل كاريك المدير الفني المؤقت حاليًا أو أي اسم آخر.
إنتر يقترب من ضم ديابي
اقترب نادي إنتر الإيطالي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نظيره الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على خدمات موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن المدرب كريستيان كيفو أبدى موافقته النهائية على الصفقة، وينتظر الجميع الضوء الأخضر من الاتحاد لإضفاء الطابع الرسمي على الأمور.
ومن المقرر أن ينتقل ديابي إلى إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء اللاعب في الصيف مقابل 35 مليون يورو.
ليفربول يدخل السوق في اللحظات الأخيرة
اعترف أرني سلوت مدرب ليفربول، أنه قد يقوم بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لإنقاذ فريقه.
ويأتي ذلك بعدما تعرض لاعبه جيريمي فريمبونج لإصابة جديدة، حيث قال بعد مباراة كاراباج بالجولة الثامنة لدوري أبطال أوروبا:"سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة".
وأضاف:"يجب علينا أن نقوم باتخاذ القرارات الذكية في هذا النوع من المواقف، نحن ننظر إلى موقفنا على المدى البعيد، ليس لدينا 4 أظهرة ولا 12 مهاجمًا".
بورنموث يجد بديل سيمينيو
أكد موقع "توك سبورت" البريطاني، أن بورنموث دخل في محادثات مع نظيره الإيطالي إنتر، من أجل التعاقد مع لاعبه لويس هنريكي بالميركاتو الشتوي الحالي.
صاحب الـ24 سنة سينضم لبورنموث في حالة إتمام الاتفاق على سبيل الإعارة، مع إدراج خيار الشراء مقابل 18 مليون جنيه استرليني.
وتأتي هذه الصفقة، كخطوة من النادي الإنجليزي لتعويض رحيل أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الجاري.
حارس مانشستر سيتي يختار الرحيل
قال الصحفي الألماني فلوران بيلتنبرج، إن ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي يستعد لمغادرة النادي الإنجليزي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في 2 فبراير القادم.
وأوضح أن هناك العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي والإسابني والإيطالي، يريدون التعاقد مع الحارس الثالث في سيتي.
ومن المقرر أن يوافق بيب جوارديولا على رحيل اللاعب بمنتصف الموسم، بعدما أصبح خيارًا ثالثًا خلف جانلويجي دوناروما وجيمس ترافورد.
