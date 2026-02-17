Getty Images
أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يراقب نجم ليفربول وريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة المدافع!
مانشستر يونايتد يراقب أليكسيس ماك أليستر
كشف تقرير نشرته صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في صفقة مفاجئة من غريمه ليفربول.
وأوضح التقرير أن إدارة الشياطين الحمر تتابع وضع اللاعب عن كثب تمهيداً لتقديم عرض رسمي في حال قرر ليفربول بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.
ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة نيكو شلوتربيك
أفاد موقع فيشاخيس الإسباني أن نادي ريال مدريد اقترب من حسم التعاقد مع المدافع الألماني نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند في صفقة تقدر قيمتها بنحو 50 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية حيث يبدي النادي الملكي تفاؤلاً كبيراً بإتمام الصفقة وتدعيم خط دفاعه في الصيف القادم متفوقاً على منافسه التقليدي برشلونة الذي كان يرغب في ضم اللاعب.
آرسنال يستهدف ضم نيكو ويليامز وفيكتور فالديبينياس
أوضح موقع تيم توك أن نادي آرسنال يراقب وضع الجناح الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو الذي أبدى استعداده للرحيل في الصيف القادم بعد موسم صعب لفريقه.
وفي سياق متصل أفادت صحيفة آس الإسبانية أن المدفعجية انضموا لسباق التعاقد مع الموهبة الصاعدة فيكتور فالديبينياس لاعب ريال مدريد الذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 50 مليون يورو في ظل اهتمام أندية ميلان وباير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند بضمه.
سكوت مكتوميناي يقرر الاستمرار مع نابولي
أكد الصحفي نيكولو شيرا أن اللاعب الإسكتلندي سكوت مكتوميناي يرغب في مواصلة مسيرته مع نادي نابولي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.
وأشار التقرير إلى بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين لتمديد عقد اللاعب حتى عام 2030 لضمان استمراره في الدوري الإيطالي لفترة طويلة الأمد بعد المستويات الطيبة التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه.
أندية إنجليزية تنافس على ضم أنطونيو روديجر
ذكر موقع كوت أوفسايد أن 3 أندية من الدوري الإنجليزي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر قبل أن يصبح لاعباً حراً في الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن نادي توتنهام يتصدر سباق التعاقد مع مدافع ريال مدريد وسط محاولات من ناديي وست هام وكريستال بالاس لجس نبض اللاعب الدولي بشأن العودة إلى العاصمة لندن مرة أخرى.
نيكولاس جاكسون يعود إلى تشيلسي
أفادت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون يستعد للعودة إلى نادي تشيلسي في الصيف القادم فور انتهاء فترة إعارته مع نادي بايرن ميونخ.
وأوضح التقرير أن النادي الألماني لا ينوي تفعيل بند الشراء الموجود في عقد اللاعب مما يمنحه فرصة ثانية لإثبات جدارته داخل ملعب ستامفورد بريدج والمنافسة على مركز أساسي في تشكيلة الفريق.
مانشستر يونايتد يفتح باب المفاوضات مع فيليكس نميشا
أشار موقع تيم توك إلى عزم نادي مانشستر يونايتد بدء محادثات رسمية مع وكيل أعمال اللاعب فيليكس نميشا لبحث إمكانية ضمه لصفوف الفريق.
ويسعى النادي لتدعيم خط وسطه بلاعب نادي بوروسيا دورتموند الحالي ليكون بديلاً للبرازيلي كاسيميرو الذي قد يرحل عن النادي في الفترة القادمة ضمن خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق بعناصر شابة وموهوبة.
