أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يعلن عن قرار مهم وحقيقة مفاوضات المغرب مع إنييستا

في حوار مع "سكاي"، كشف روبرت ليفاندوفسكي أنه سيتخذ الثلاثة أشهر المقبلة كفرصة من أجل حسم مستقبله ومعرفة الخطوة المقبلة في مشواره.

وينتهي عقد البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن التخلي عنه بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في العمر، وتراجع مستواه.