أخبار الانتقالات | حقيقة عودة أنشيلوتي لريال مدريد وبرشلونة يخطط لصفقة "مفاجئة" لتعزيز هجومه من إنتر
أنشيلوتي لن يعود لريال مدريد
قال موقع "ذا أثلتيك" إن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل الحالي، لا يخطط للعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، رغم كل الأنباء المنتشرة حول انضمامه للميرينجي.
وأوضح أن الإيطالي المخضرم وقع على عقد مدته 4 أعوام مع البرازيل، وربط مستقبله مع السيليساو لفترة طويلة، ولا توجد نية لإنهاء هذا التعاقد.
وتأتي هذه الأنباء، في ظل الأقاويل المنتشرة حول المدرب القادم لريال مدريد، وسط توقعات بعدم استمرار ألفارو أربيلوا بعد نهاية فترته المؤقتة.
آرسنال يستهدف جناح لايبزيج
كشف موقع "Fussball Daten" عن اهتمام آرسنال بالتعاقد مع أنطونيو نوسا لاعب لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويستهدف المدفعجية الجناح المميز صاحب الـ20 سنة، بسبب رغبة النادي في تجديد مركز الجناح الأيسر، تمهيدًا لرحيل أي من لياندرو تروسار أو جابرييل مارتينيلي.
ومن جانبه، أرسل النادي الإنجليزي كشافيه أكثر من مرة لمتابعة اللاعب على الطبيعة، والتقارير عنه تبدو إيجابية حتى الآن.
سيتي يوجه أنظاره نحو نجم نوتنجهام
يعتبر نادي مانشستر سيتي، هو صاحب الحظوظ الأوفر من أجل التعاقد مع إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست في الميركاتو الصيفي القادم.
موقع "تيم توك" قال إن هناك محادثات جرت مع اللاعب وممثليه، بوجود حرص من سيتي على ضمه خلال الصيف لتعزيز وسط الفريق على المدى البعيد.
ويواجه سيتي منافسة شرسة على ضم الدولي الإنجليزي من أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأيضًا نيوكاسل.
ليفربول يتصدر سباق جوردون
أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، هو الطرف الأقرب حاليًا للتعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
موقع "كوت أوفسايد" قال إن الريدز لهم الأفضلية الآن، متفوقين على مانشستر سيتي وآرسنال في سباق ضم النجم الإنجليزي.
ومن جانبه، وضع نيوكاسل يونايتد قيمة 95 مليون جنيه استرليني، كسعر مبدئي للحصول على خدمات جوردون.
برشلونة يستهدف نجم إنتر
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن اهتمام برشلونة بشكل مفاجىء بالتعاقد مع ماركوس تورام مهاجم نادي إنتر لتدعيم الخط الأمامي للمدرب هانزي فليك.
وأوضحت أن فكرة التعاقد مع تورام لن تكون سهلة، خاصة وأن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مهتمان بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.
ويأتي التفكير في ضم تورام، ضمن خطط المدير الرياضي ديكو للتعاقد مع مهاجم مميز، تحسبًا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم.
مانشستر يراقب دي ماركو
أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كشافيه إلى إيطاليا يوم السبت الماضي، من أجل متابعة فيديريكو ديماركو لاعب إنتر على الطبيعة أمام يوفتوس تمهيدًا لضمه.
وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن يونايتد يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب لتعزيز خط دفاعه في الصيف المقبل، بغض النظر عن المدرب الذي سيتم تعيينه في حالة رحيل مايكل كاريك.
محادثات لتجديد عقد سوبوسلاي
دخل نادي ليفربول الإنجليزي في محادثات مكثفة مع لاعبه المجري دومينيك سوبوسلاي، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد والاستمرار في ملعب أنفيلد.
وقال موقع "تيم توك" إن ليفربول ليس مهتمًا بأي شكل من الأشكال ببيع صاحب الـ25 سنة لريال مدريد، ولا يمانع تلبية طلباته المالية لضمان استمراره.
ويعتبر الدولي المجري أحد أهم العناصر بتشكيل المدرب أرني سلوت هذا الموسم، واللاعب صاحب الاستمرارية الأعلى ضمن باقي اللاعبين، بتسجيل 10 أهداف وصناعة 6 في 34 مباراة.
