أخبار الانتقالات | خطوة مهمة من فنربخشه مع تاليسكا وريال مدريد يستفيد من بيع خيمينيز
تاليسكا يجدد عقده مع فنربخشه
أعلن فنربخشه عن توصله إلى اتفاق مع البرازيلي تاليسكا من أجل تمديد عقده حتى يونيو 2028 بعد مفاوضات استمرت لمدة قليلة مع نجم النصر السابق.
خيمينيز إلى بورنموث وريال مستفيد
تحولت إعارة أليكس خيمينيز من ميلان إلى بورنموث إلى انتقال نهائي بحسب الشرط الجزائي في عقد انتقال اللاعب الصيف الماضي بين الناديين بحسب "فابريزيو رومانو".
ويدفع بورنموث مبلغًا يقارب 22 مليون يورو لميلان بحسب الاتفاق، سيذهب نصفها إلى ريال مدريد الذي يملك 50% من قيمة أي انتقال للاعب الإسباني بحسب الاتفاق وقت بيعه للروسونيري.
ليفربول يحدد سعر كييزا
يطلب ليفربول مبلغًا في حدود 25-30 مليون يورو من أجل بيع جناحه الإيطالي فيديريكو كييزا الصيف المقبل بحسب "تيم توك".
وفشل كييزا في اللعب أساسيًا مع أرني سلوت في موسم ونصف حتى الآن، ويحظى باهتمام في إيطاليا من نابولي ويوفنتوس وروما بحسب عدة مصادر.
ليفربول سيعيد كوانساه
كشف "فوتبول إنسايدر" عن وجود خطة من ليفربول لتعويض رحيل إبراهيما كوناتي المحتمل بعد انتهاء عقده الصيف المقبل عبر إعادة جاريل كوانساه من باير ليفركوزن.
وباع ليفربول كوانساه إلى النادي الألماني الصيف الفائت مقابل 35 مليون جنيه استرليني، ولكن بحسب التقرير يملك بندًا بإعادة الشراء ولكن بداية من 2027.
يونايتد يصارع آرسنال على تونالي
دخل مانشستر يونايتد على الخط من أجل التعاقد مع نجم نيوكاسل ساندرو تونالي، وذلك من أجل تعويض رحيل كاسيميرو، بحسب "تيليجراف".
وقالت عدة مصادر إن آرسنال حاول ضم اللاعب بعرض متأخر في انتقالات يناير الفائتة، كما يحظى باهتمام كبير من يوفنتوس في إيطاليا.
