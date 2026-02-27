Getty Images/Calciomercato
أخبار الانتقالات | فلاهوفيتش يختار برشلونة وليفربول يراقب مدافع البرازيل والوصل يضم نجم فرنسا قبل مواجهة النصر
زوما إلى الوصل
أعلن الوصل عن انضمام النجم الفرنسي كورت زوما إلى صفوفه قبل أيام قليلة من مباراة النادي الإماراتي ضد النصر لحساب دوري أبطال آسيا 2.
زوما رحل عن وست هام إلى كلوج الروماني في تجربة قصيرة دامت أقل من شهرين، وهو الذي مثل منتخب فرنسا سابقًا في 11 مباراة وسجل هدف وحيد.
فلاهوفيتش يفضل برشلونة
قالت "توتوسبورت" إن إنتر يخطط لضم دوشان فلاهوفيتش مجانًا من يوفنتوس الصيف المقبل إذا قام ببيع نجمه ماركوس تورام إلى برشلونة أو أحد الأندية الإنجليزية المهتمة.
وفي نفس السياق، ذكر "توك سبورت" أن مهاجم يوفنتوس الصربي يفضل الانتقال إلى برشلونة على إنتر، بايرن ميونخ، توتنهام، وتشيلسي المهتمون بخدماته ووضعه كلاعب مجاني الصيف المقبل.
لينجارد إلى البرازيل
ذكر الصحفي "أندري هيرنان" من "أمازون برايم" أن جيسي لينجارد في الطريق إلى الانتقال لصفوف كورينثيانز البرازيلي حيث يلعب زميله السابق في مانشستر يونايتد ممفيس ديباي.
ويملك اللاعب عروضًا من الدوري الأمريكي بحسب هيرنان، ولكن لاعب سيول الكوري السابق يفضل الانتقال إلى صفوف النادي البرازيلي وفي مفاوضات متقدمة بالفعل معه.
ليفربول يستهدف موريلو
كشف "تيم توك" أن ليفربول هو أحدث الأندية المهتمة بخدمات قلب دفاع نوتنجهام ومنتخب البرازيل موريلو.
ويحظى صاحب ال23 عامًا باهتمام من قبل تشيلسي كذلك بحسب التقرير، وسبق وتم ربطه بعروض من برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.
