أخبار الانتقالات | رحيل دي زيربي عن مارسيليا وتحديد سعر صفقة ريال مدريد وموقف فينيسيوس من العودة لفلامنجو!

قال موقع "تيم توك" البريطاني، إن نادي ليدز يونايتد، يخطط للتقدم بعرض من أجل التعاقد مع جيمس ترافورد حارس نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ23 سنة، قد يبحث عن فرصة جديدة بعيدًا عن ملعب الاتحاد، نظرًا لتربع الإيطالي جانلويجي دوناروما على مركز الحارس الأساسي بالفريق.

ومن جانبه، يقدر ليدز يونايتد قيمة اللاعب بـ30 مليون جنيه استرليني، ويؤمن بأن هذا المبلغ سيكون كافيًا للحصول على خدماته.