أخبار الانتقالات | ريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع رين ومنافسة رباعية تحسم مصير سيمينيو

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المزيد من الغموض حول مستقبله مع العميد، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل "2026"، دون أي توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.

بنزيما الذي قال عنه المدير الرياضي رامون بلانيس، إن مشروع نادي الاتحاد قد تم بناؤه عليه، لم يحسم وجهته بعد انتهاء عقده، مكتفيًا بالقول إنه لا يزال أمامه عامان في الملاعب.

من جانبه، طالب غرم العمري، وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، نادي الاتحاد، بضرورة بدء البحث عن "بديل" لكريم بنزيما في المرحلة المُقبلة.

وأوضح العمري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن كريم بنزيما بات في الـ37 من عمره، مضيفًا أنه لن يكرر نسخة كريستيانو رونالدو، الذي يعد "صعب التكرار".

وقال العمري إن بنزيما، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها في الاتحاد، ولكن في ظل سنه الكبيرة، والوضع الحالي للاتحاد، فمن الأفضل أن يبحث النادي عن لاعب آخر أكثر نشاطًا من بنزيما في الملعب.

وجاء تصريح العمري، تعقيبًا على ما ذكره الإعلامي وليد الفراج، بأن لجنة الاستقطاب ستقوم بتمويل الأندية التي قامت بتمويل لاعبيها عبر اللجنة، بأن تعطي النادي الميزانية، وتترك له حرية القرار بين التجديد أو التعاقد مع لاعب آخر، ولكن وفق معايير معنية.