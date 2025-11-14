Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | اسمان جديدان لخلافة صلاح في ليفربول وبرشلونة ينافس مانشستر يونايتد على لاعبه السابق
اسم جديد مرشح لخلافة صلاح
قال موقع "فوتبول إنسايدر" إن جارود بوين لاعب وست هام، أصبح هو أحد الأسماء المنضمة لقائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الهامرز على استعداد للتخلي عن الجناح الإنجليزي في حالة تلقي عرضًا ضخمًا للتخلي عن خدماته، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى 2030 بعد العقد الذي وقعه في 2023.
مانشستر يونايتد يخطط لعودة مكتوميناي
يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإعادة لاعبه سكوت مكتوميناي من نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد التألق المذهل الذي عاشه اللاعب مع النادي الإيطالي.
وقال الصحفي "ماك بروس" إن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام قاما أيضًا بإبداء اهتمامهما بالتعاقد مع الدولي الاسكتلندي، بل أيضًا برشلونة يراقب اللاعب خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويأتي ذلك بعد المستوى الذي ظهر به صاحب ال28 سنة الموسم الماضي، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، ودخوله ضمن المرشحين للكرة الذهبية.
باتشو يوافق على التجديد
قرر المدافع الإكوادوري ويليان باتشو، تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقع على تمديد عقده لعام واحد مع الفريق الحاصل على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ووفقًا لصحيفة "RMC Sport" فإن الأمور ستتخذ الطابع الرسمي في أقرب وقت ممكن، ليبقى باتشو في حديقة الأمراء حتى عام 2030.
رحيل مفاجىء لترافورد
قال الصحفي "تايرون مارشال" من موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" إن الحارس الشاب جيمس ترافورد يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي في أقرب وقت ممكن.
وتعتبر هذه الأنباء بمثابة المفاجأة، لأن ترافورد انضم حديثًا لسيتي، ولكنه يؤمن بأن طموحاته لن تتحقق في ملعب الاتحاد، خاصة بعد قدوم جانلويجي دوناروما وتألقه في ملعب الاتحاد.
مانشستر يفاوض أديمي
كشف الصحفي "فلوريان بليتنبرج" عن قيام مانشستر يونايتد بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل مع وكيله جورج مينديش.
دورتموند يحاول إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد، ولم يتوصل إلى أي اتفاق معه حتى الآن، ومن غير الواضح موافقة النادي على طلبات أديمي ووكيله بإدراج شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل في أي وقت.
آرسنال ليس قلقًا من رحيل أرتيتا
يتسم نادي آرسنال الإنجليزي بالهدوء التام، فيما يخص موقف مدربه ميكيل أرتيتا من التجديد معه والبقاء لفترة أطول، خاصة وأنه يدخل في الـ18 أشهر الأخيرة من عقده.
موقع "تيم توك" أوضح أن المدرب الإسباني لم يقم بإعطاء آرسنال أي مؤشرات تخص الرحيل، ومن المتوقع ألا يواجه أي مشكلة في إقناعه بالبقاء لفترة أطول.
جنابري على قائمة ليفربول
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن اهتمام ليفربول ويوفنتوس، بالتعاقد مع سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويأتي الجناح الألماني كخيار آخر لليفربول لخلافة صلاح في ليفربول بجانب بوين، ومن المتوقع أن تكون المهمة سهلة لضمه، لأن صاحب الـ30 سنة سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو 2026.
يوفنتوس مهتم بشدة بجنابري، ولكن هناك اقتناع تام داخل النادي، بعدم القدرة على التنافس مع ليفربول في الجوانب المالية، مما يمنح الريدز الأفضلية في حسم الصفقة.
إبراهيموفيتش يضغط من أجل ليفاندوفسكي
عزز نادي ميلان سعيه لضم روبرت ليفاندوفسكي، حيث حدد موعدًا لجولة جديدة من المفاوضات مع وكيل أعماله بيني زهافي، في الوقت الذي يدرس فيه مهاجم برشلونة مستقبله مع اقتراب انتهاء عقده.
مع ضغط زلاتان إبراهيموفيتش داخليًا لجلب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى سان سيرو وإعادة بناء ميلان تحت قيادة ماكس أليجري، يشعر الروسونيري بوجود فرصة، لكن مطالب الراتب لا تزال تشكل عقبة كبيرة.
وفقًا لـ"كالتشيو ميركاتو" ، يستعد ميلان لاتخاذ نهج جديد تجاه ليفاندوفسكي ، حيث من المقرر عقد اجتماع جديد بين المدير الرياضي إيغلي تاري ووكيل المهاجم بيني زهافي في الأسابيع المقبلة.
جعل الروسونيري اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا هدفًا رئيسيًا في يونيو، واقتنعوا بأن وصوله يمكن أن يحول إعادة بناء النادي تحت قيادة أليجري.
يستمر عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى يونيو 2026، لكن عدم اليقين بشأن دوره على المدى الطويل إلى جانب خطة النادي للتعاقد مع مهاجم جديد الصيف المقبل جعل مستقبله غير مؤكد.
رفض ميلان فكرة الاتصال به العام الماضي بسبب قيود الرواتب، ولكن مع اعتبار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هدفًا رئيسيًا الآن، يعتقد الروسونيري أن التوقيت قد يكون مناسبًا لبدء المفاوضات رسميًا.
وقد جربت إدارة سان سيرو بالفعل التفاوض مع محيط ليفاندوفسكي. ومن المتوقع أن تركز المقابلة القادمة على معايير الراتب المحتملة، حيث يحصل البولندي حاليًا على 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني/22 مليون دولار) صافي في برشلونة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف راتب رافاييل ليو، صاحب أعلى راتب في ميلان.
مع قيام برشلونة بتقييم البدائل وولاندوفسكي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، فإن الوضع يقترب من مرحلة حاسمة، قد تعيد تشكيل سوق الانتقالات الصيفية.
