أخبار الانتقالات | فرينكي دي يونج يحير إدارة برشلونة .. وريال مدريد يضطر لوكاس فاسكيز للبحث عن فرصة خارج إسبانيا

Getty Images Sportزهيرة عادلأخبار الانتقالات | فرينكي دي يونج يحير إدارة برشلونة .. وريال مدريد يضطر لوكاس فاسكيز للبحث عن فرصة خارج إسبانياانتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليدوري روشن السعوديالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىمانشستر سيتيآرسنالتشيلسيليفربولبايرن ميونختشافي سيمونزريال مدريدبرشلونةفرينكي دي يونجلوكاس فاسكيزتعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالمالموضوع يُستكمل بالأسفل