أخبار الانتقالات | شرط برونو فيرنانديش لتجاهل السعودية ونجم بايرن ميونخ يصدم الجميع وتشيلسي يُقيل مدرب فلامنجو!

قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نادي إنتر أخبر نظيره الإنجليزي آرسنال بأن لاعبه بيو إسبوسيتو ليس متاحًا للبيع.

رغم التعاقد مع فيكتور جيوكيريس الصيف الماضي، إلا أن المدفعجية يريدون التعاقد مع مهاجم جديد بعد نهاية الموسم الجاري، ويعتبر إسبوسيتو البالغ من العمر 20 سنة من ضمن أهدافه.

ولكن لا يبدو أن إنتر على استعداد للتخلي عن لاعبه، باعتباره أحد أهم نجوم المستقبل في النادي الإيطالي.