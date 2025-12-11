AFP
أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال نكونكو إلى برشلونة وريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع نوتنجهام
ألونسو لن يرحل الآن
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المدرب تشابي ألونسو لن يرحل عن منصبه في ريال مدريد، رغم كل التكهنات التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية.
بعد الهزيمة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، انتشرت شائعات حول أن مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة له، ولو خسرها سيرحل عن النادي.
ومع ذلك، ورغم السقوط بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الإنجليزي، أشارت "ماركا" إلى أنه لا توجد نية لإقالة ألونسو الآن.
مشكلة أمام إيفان توني
قال موقع "توك سبورت" إن إيفان توني لن يرحل عن صفوف الأهلي السعودي في شهر يناير الماضي، وذلك بسبب بعض التعقيدات الخاصة بالضرائب.
عقد توني الحالي مع الأهلي يمتد لـ4 سنوات، مع راتب أسبوعي "دون ضرائب" قيمته 400 ألف جنيه استرليني، ولكنه كشخص يقيم في السعودية وقادم من بريطانيا دون أن يدفع ضرائب، عليه البقاء في المملكة حتى أبريل 2026.
ولو قرر اللاعب العودة إلى الدوري الإنجليزي في يناير، سيكون عليه دفع فاتورة ضخمة من أجل الرحيل المبكر عن السعودية.
تشيلسي ينافس بايرن على مدافع لايبزيج
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، الدخول في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ، على التعاقد مع كاستيو لوكيابا لاعب ادي لايبزيج الألماني.
موقع "تيم توك" قال إن تشيلسي نشط في السوق للتعاقد مع مدافع يلعب بالقدم اليسرى، وصاحب الـ22 سنة يعتبر الخيار الأنسب في الوقت الحالي.
لوكابا مرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2029، ولكن النادي الألماني سيكون مضطرًا للتخلي عنه الصيف القادم إذا لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد يريد مدافع نوتنجهام
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تشيلسي وريال مدريد يترقبان موقف مورييو مدافع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تمهيدًا لضمه في 2026.
ريال يبحث عن تدعيمات جديدة في خط دفاع الفريق بسبب الإصابات المتوالية لإيدير ميليتاو، ويبدو أن نجم نوتنجهام أصبح يأتي على رأس الاهتمامات.
الصحيفة قالت إن الصفقة قد تكلف أي طرف 55 مليون جنيه استرليني، وذلك لإقناع نوتنجهام للتخلي عن واحد من أهم نجومه في الفترة الأخيرة.
برشلونة لا يريد نكونكو
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن حقيقة قيام برشلونة بصفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع نظيره الإيطالي ميلان.
التكهنات بدأت بأنباء حول رغبة برشلونة بمبادلة لاعبه روبرت ليفاندوفسكي بكريستوفر نكونكو مهاجم الروسونيري، وذلك من أجل التخلص من البولندي بسبب تراجع مستواه.
ولكن الصحيفة أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن برشلونة لم يتقدم بأي عروض لميلان للحصول على خدمات نكونكو.
إنزو يثير الجدل
قرر إنزو فرنانديز لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، بتغيير وكيل أعماله، بعدما كان ممثلًا من اللاعب الأوروجوياني السابق أورييل بيريز.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" أكد أن الاعب قرر التخلي عن وكيله في شهر ديسمبر الجاري، والعمل مع لاعب سابق آخر ولكن في الأرجنتين وباريس سان جيرمان وهو خافيير باستوري.
وتأتي هذه الخطوة لتثير التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب عن تشيلسي في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه سبق له الارتباط بالانتقال إلى ريال مدريد.
اهتمام سعودي بكاسيميرو
اسم النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ أصبح دائم الارتباط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا منذ صيف 2023.
وارتبط اسم كاسيميرو؛ بكل من "النصر، الهلال والاتحاد" تحديدًا، وسط رفض من الجماهير بسبب تراجع مستويات اللاعب.
لكن.. تحسُن أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، في الفترة الأخيرة؛ جعله يعود إلى أجندة الأندية السعودية مجددًا، على الأغلب.
وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" نقلًا عن مصادره الخاصة، عن استعداد ناديي النصر والاتحاد؛ للدخول في صفقة النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو بقوة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقتها.. سيكون عقد كاسيميرو مع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، قد انتهى بشكلٍ رسمي؛ ما لم يجدد خلال تلك الفترة.
ووفقًا لنفس الموقع، يُعد النصر المرشح الأقوى للحصول على النجم البرازيلي المخضرم، مع جمع شمله بزميله السابق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأصفر الحالي.
