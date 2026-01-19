(محدث) أخبار الانتقالات | تشيلسي يفتح أبواب انتقال نجمه إلى ريال مدريد .. وآرسنال يغير خطته نحو تجاه أردا جولر

بعد ستة أشهر فقط من الانضمام لنابولي، يعد الجناح الأيسر الهولندي نوا لانج للرحيل عن النادي الإيطالي، متجهًا إلى الدوري التركي.

بحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن صاحب الـ26 عامًا منح موافقته لجلطة سراي للانضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما أغراه براتب كبير مقارنة بما يتقاضاه حاليًا مع نابولي.

وأشار رومانو إلى أن الناديين الإيطالي والتركي يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على عقد الإعارة والذي سيتضمن خيارًا للشراء النهائي، لكنه ليس إلزاميًا.