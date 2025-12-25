Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | محاولة سعودية للتعاقد مع بالوتيلي وخطة من باريس لجلب نجم ريال مدريد بالمجان!
باريس يريد روديجر
قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقدم بعرض من أجل التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، رغم دخوله في مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية.
وقالت صحيفة "إل ناسيونال" إن المدرب لويس إنريكي يريد الحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية عقده مع ريال في الصيف، بصفقة انتقال حر، مثلما فعل الميرينجي مع كيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي.
ويؤمن إنريكي بأن تواجد المدافع الألماني المخضرم بصفوف فريقه، سيكون مفيدًا للعدد الكبير من اللاعبين الشباب المتواجدين في حديقة الأمراء.
محاولة سعودية لضم بالوتيلي
يستعد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للعودة إلى الملاعب من جديد، ولكن هذه المرة لن تكون في الملاعب الأوروبية، بل في دوري روشن السعودي.
الصحفي الإيطالي "نيكو شيرا" قال إن نادي الاتفاق السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، ولا يمانع التقدم بعرض له حتى عام 2028.
ولم يتضح حتى الآن موقف اللاعب من هذه الفكرة، حيث يقضي الفترة الحالية دون أي فريق منذ رحيله عن صفوف جنوى في يوليو الماضي.
اهتمام إيطالي ألماني بحارس برشلونة
كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، عن إمكانية رحيل الحارس الشاب آرون ياكوبيشفيلي ومغادرته لبرشلونة، بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام التي تعتبر غاية في الصعوبة حاليًا بالنادي الكتالوني.
اللاعب البالغ من العمر 19 سنة قضى فترة إعارة ناجحة مع نادي أندورا الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا، وجذب اهتمام العديد من الأندية في إيطاليا وألمانيا.
تردد جوريتسكا
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ، منفتح على فكرة الاتنقال إلى أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، في ظل تراجع دوره مع النادي الألماني.
وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل اللاعب عن ميونخ ليس مؤكدًا حتى الآن، ولكن بايرن يطمح في إقناعه بالبقاء مع راتب مخفض من أجل الاستمرار لفترة أطول.
وسيكون على جوريتسكا تقبل فكرة أنه لن يلعب بصفة منتظمة مع الفريق، وسيقتصر دوره على لاعب يستخدم في المداورة ويساعد باقي اللاعبين بخبرته في غرفة الملابس.
شرط تعجيزي لبيع أوليسي
رفض نادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية التخلي عن لاعبه مايكل أوليسي، وسط الاهتمام المتزايد به من عمالقة أوروبا، بسبب مستوياته المميزة مع الفريق البافاري بمختلف المناسبات.
الصحفي الألماني كريستيان فالك، قال إن بايرن يريد الحفاظ على اللاعب بأقصى شكل ممكن نظرًا لأهميته بفريق المدرب فينسنت كومباني، وسيتخلي عنه في حالة واحدة فقط.
الأمر سيحتاج إلى عرض قياسي لا يمكن رفضه، لذلك سيكون على الأندية المهتمة وهي ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، تلبية هذه المطالب للحصول على خدمات الجناح الفرنسي.
يونايتد يتجه لهدف بديل بعد سيمينيو
بعد اقتراب أنطوان سيمينيو من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، قرر مانشستر يونايتد التوجه نحو هدف آخر للتعاقد معه من أجل تدعيم هجوم الفريق لما تبقى من هذا الموسم.
موقع "GiveMESPORt" كشف عن اهتمام الشياطين الحمر بالتعاقد مع يان ديوماندي لاعب نادي لايبزيج الألماني كبديل فكرة ضم سيمينيو الذي أصبح قريبًا من ملعب الاتحاد.
ويشتهر لاعب لايبزيج الشاب بقدرته المميزة على المراوغة وسرعته الفائقة، ولكن فكرة التعاقد معه ستكلف ما يقرب من 87 مليون جنيه استرليني وفقًا لطلبات النادي الألماني.
ريال مدريد يريد نيفيش
في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع العملاق الإسباني ريال مدريد، التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن حساباته.
نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد لسنواتٍ أخرى، حتى الآن.
رفض النجم البرتغالي للتجديد؛ يأتي بسبب رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، والتتويج بالألقاب هُناك.
الصحفي الإسباني توماس رونسيرو اعترف برغبة نادي ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.
ريال مدريد يُعاني في خط الوسط بوضوح؛ وذلك منذ اعتزال النجم الألماني توني كروس في 2024، ومن ثم رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش صيف العام الحالي.
وبخسارته كروس ومودريتش؛ فقد ريال مدريد اللاعب الذي يتحكم في الكرة بخط الوسط، وهي مواصفات تتوفر في نيفيش.
إلا أن رونسيرو أكد في تصريحات مع موقع "365Scores"، أن ريال مدريد اشترط أن تتم صفقة نيفيش؛ خلال الميركاتو الصيفي القادم، وليس في يناير 2026.
