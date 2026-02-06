أخبار الانتقالات | دوران يحط الرحال في روسيا وخاميس رودريجيز يلتحق بميسي في أمريكا

أعلن "فابريزيو رومانو" عن توصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى اتفاق مع فريق مينيسوتا يونايتد الذي ينافس في الدوري الأمريكي للمحترفين للانضمام إلى صفوفه مجانًا.

ولعب النجم الكولومبي مؤخرًا مع ليون في المكسيك وقبلها مع رايو فايكانو بالليجا، ولكن دون ترك بصمة تذكر مع الناديين.