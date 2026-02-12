أخبار الانتقالات | إقالة مدرب جديد في البريميرليج وتشيلسي يحاول خطف خليفة نوير من بايرن ميونخ

أعلن نوتنجهام فورست عن إقالة مدربه شون دايتش بعد فقط 114 يومًا من تعيينه، وذلك في أعقاب التعادل السلبي الأربعاء ضد متذيل ترتيب البريميرليج وولفرهامبتون، واستمرار صراع الفريق لتفادي الهبوط.

وقالت "بي بي سي" إن المرشح الأبرز لخلافة دايتش هو فيتور بيريرا، مدرب وولفز السابق، والذي سيكون حال تعيينه رابع مدرب يقود فورست هذا الموسم بعد دايتش، نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.