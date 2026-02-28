IMAGO / ZUMA Press
أخبار الانتقالات | سيميوني يكشف حقيقة رحيل جريزمان في منتصف الموسم وعقبة برشلونة لضم راشفورد نهائيًا
سيميوني يرد على أنباء جريزمان
استغل دييجو سيميوني المؤتمر الصحفي لمباراة ناديه أتلتيكو مدريد المقبلة لحساب الليجا ليرد على الأنباء بخصوص رحيل أنتوان جريزمان في الأيام المقبلة نحو أورلاندو سيتي الأمريكي.
وقال سيميوني: "لن أستمر في الحديث عن هذا الأمر، التركيز في مباراة الغد"، ليرفض حسم التكهنات عكس ما فعل المدير الرياضي لأتلتيكو ماتيو أليماني على هامش القرعة الخاصة بدوري الأبطال حين سؤاله بخصوص الفرنسي، إذ أشار إلى تبقي عامين في عقده ودخوله في خطط سيميوني.
برشلونة يتفق مع راشفورد
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اتفاق بين برشلونة وماركوس راشفورد على الراتب والعقد الذي على أساسه سيستمر مع الفريق الموسم المقبل بصفة نهائية عقب نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.
وتكمن العقبة بالنسبة لبرشلونة في ال30 مليون يورو التي يطلبها يونايتد بحسب الاتفاق بين الناديين الصيف الماضي كقيمة لضم اللاعب نهائيًا، المبلغ الذي يسعى النادي لتخفيضه.
كاريك يلمح لبقاء ماجواير
في حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة لحساب البريميرليج، ناقش مدرب الشياطين الحمر مايكل كاريك خطط ناديه بخصوص مدافعه هاري ماجواير الذي ينتهي عقده الصيف القادم.
وقال كاريك إن ماجواير قيمة مضافة للفريق ويقدم خدمات كبيرة ليونايتد وللمجموعة ككل، وخصوصًا للاعبين الشباب، وأنه يتمنى أن يلعب دورًا إضافيًا مع النادي في المستقبل.
يوفنتوس يستهدف أليسون
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع حارس ليفربول أليسون بيكر من أجل حل مشكلة حراسة المرمى في الفريق، في ظل عدم إقناع ميكيلي دي جريجوريو.
وأوضح التقرير أن ليفربول لا يعتبر أليسون زائدًا عن الحاجة ولا يسعى لرحيل البرازيلي رغم ضم جيورجيو ماماردشافيلي في الصيف الفائت من فالنسيا لتعزيز مركز الحارس.
