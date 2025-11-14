طوق نجاة يظهر للجميع .. عرض شتوي يصل لشتيجن وموقف الألماني قد يحبط إدارة النادي

بارقة أمل جديدة تظهر أمام نادي برشلونة الإسباني، بعد تكثيف نادي بشكتاش التركي محاولاته، من أجل استعارة حارسه مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

شتيجن يقضي الفترة الحالية بعيدًا عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي، بسبب الآلام التي شعر بها في منطقة أسفل الظهر، حيث يتحسن حاليًا ومن المتوقع عودته إلى الملاعب قريبًا.

ورغم اقتراب تعافيه، إلا أن ظهور الألماني مع برشلونة كأساسي من جديد أصبح في غاية الصعوبة، بسبب تقدم الثنائي جوان جارسيا وفويتشيك شتشيسني عليه في ترتيب الحراس لدى المدرب هانز فليك.

ووسط كل هذه الشكوك، يظهر بشكتاش كطوق نجاة له، من أجل مساعدته على اللعب بانتظام والحصول على هدنة مع برشلونة بعد الصراع الذي دار بين الطرفين الصيف الماضي، لمحاولة التخلص منه بسبب راتبه الضخم وخروجه من خطط الفريق.

ويزيد من حظوظه أيضًا في التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وسط منافسة شرسة مع مانويل نوير على المركز الأساسي، خاصة مع تألق اللاعب بصفوف بايرن ميونخ هذا الموسم.