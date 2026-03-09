Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | تشافي يكشف كواليس فشل برشلونة في ضم زوبيميندي ووالد ماك أليستر يصدم جمهور ليفربول
تشافي يكشف كواليس صفقة زوبيميندي وبرشلونة
استمر حوار تشافي مع "لا فانجوارديا" في تفجير المفاجآت، فبعد حديثه عن ليونيل ميسي وعودته المستحيلة إلى برشلونة بسبب رئيسه جوان لابورتا، كشف المدرب السابق للبلوجرانا عن كواليس فشل انتقال لاعب آرسنال الحالي مارتين زوبيميندي للنادي الكتالوني.
وقال تشافي إنه طلب التعاقد مع اللاعب من ريال سوسييداد عندما كان يدرب برشلونة، ولكن قوبل طلبه بالرفض بسبب أسباب اقتصادية، مبديًا تعجبه لأن النادي وقتها فقد سيرجيو بوسكيتس الذي انتقل إلى إنتر ميامي.
والد ماك أليستر يصدم جمهور ليفربول
تحدث والد نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر مع الصحفي إسماعيل محمود من "وين وين" بخصوص مفاوضات تمديد عقده مع الريدز، وكشف عن عدم وجود محادثات في الوقت الراهن.
وتأتي تلك التصريحات في ظل استمرار ارتباط اللاعب بعروض خارجية، وخصوصًا ريال مدريد، وانتهاء عقده الحالي في يونيو 2028.
آرسنال يتصدر سباق جوريتزكا
أصبح آرسنال هو أبرز الأندية في سباق التعاقد مع ليون جوريتزكا الصيف القادم عقب انتهاء عقده الحالي مع بايرن ميونخ، وذلك بحسب "كريستيان فالك" من "بيلد".
وبحسب عدة مصادر، يطلب اللاعب الألماني راتبًا يقارب 7 مليون يورو في الموسم، ويحظى باهتمام أيضًا من إنتر ونابولي.
روبرتسون يكشف عن عرض توتنهام
كشف أندي روبرتسون عن حقيقة تلقيه عرضًا من توتنهام للتعاقد معه في يناير الماضي من صفوف ليفربول، وذلك في تصريحات مع "أتلتيك".
وقال الظهير الأيسر الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل أن الاهتمام من سبيرز كان حقيقيًا، ولكن هو من اختار الاستمرار في صفوف ليفربول.
ريال مدريد يراقب تونالي
كشفت "صن" عن أن كشافين من قبل ريال مدريد تواجدوا في مدرجات ملعب "سان جيمس بارك" لمشاهدة لقاء نيوكاسل ومانشستر سيتي الأخير لمراقبة ساندرو تونالي.
لاعب نيوكاسل الإيطالي محط اهتمام أيضًا من آرسنال ومانشستر يونايتد بحسب الإعلام البريطاني، وتقدر قيمته في حدود 120 مليون يورو.
