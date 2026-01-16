أخبار الانتقالات | رباعي يطلب خدمات برناردو سيلفا ولويس إنريكي يرد على شائعات أزمة ديمبيلي وماجواير إلى إيطاليا

ذكرت "RMC" أن حيماد العبدلي، متوسط ميدان الجزائر وأنجيه، أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف مارسيليا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وعرض مارسيليا مليوني يورو من أجل ضم الدولي الجزائري، بينما يطلب ناديه الفرنسي ضعف المبلغ، 4 مليون يورو، للتخلي عن نجمه في ميركاتو يناير.