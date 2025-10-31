أخبار الانتقالات | نيمار يحسم موقفه من مجاورة ميسي وبرشلونة يراقب يلديز وظهير أيمن جديد في ليفربول

يبدو أن هناك فرصة قوية لعودة هارفي إليوت إلى أنفيلد من جديد، حيث رحل اللاعب عن ليفربول منتقلًا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء في اليوم الأخير بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

إليوت، الذي تألق مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، تراجع ترتيبه كثيرًا مع الريدز بعد التعاقد مع فلوريان فيرتس. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في فيلا بارك بعد انتقاله إلى ميدلاندز.

لن يتمكن إليوت من مواجهة ناديه الأصلي هذا الأسبوع عندما يزور أستون فيلا ليفربول، وذلك بسبب شروط الاتفاقية التي انتقل بموجبها لاعب الوسط إلى أستون فيلا خلال الصيف.

ومع ذلك، كان من غير المرجح أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا في فريق أوناي إيمري، حيث عانى من صعوبة في الحصول على وقت لعب منذ انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات.

لعب إليوت مباراة واحدة فقط في الدوري مع فيلا هذا الموسم، كانت في الفوز 3-1 على فولهام الشهر الماضي، بينما سجل 97 دقيقة فقط من وقت اللعب مع فريق إيمري. وحتى في تلك المباراة، تم استبدال الشاب في الشوط الأول ضد فولهام، وكانت المباراة الوحيدة الأخرى التي لعبها أساسيًا هي الهزيمة بركلات الترجيح في كأس كاراباو أمام برينتفورد.

فيلا ملزمة بتحويل إعارة إليوت إلى انتقال دائم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، ولكن حتى ذلك الحين، لن يصبح ذلك ساريًا إلا بعد أن يلعب لاعب الوسط عددًا معينًا من المباريات. وهذا يعني أن إليوت يمكنه، من الناحية النظرية، العودة إلى ليفربول إذا فشل في تحقيق العدد المطلوب من المشاركات.

اتخذ إيمري قرارًا باستبعاد إليوت من تشكيلة فيلا في المباراة الأخيرة التي فاز فيها الفريق 1-0 على مانشستر سيتي، مما يعزز التكهنات بأن الإسباني ليس مقتنعًا تمامًا باللاعب الإنجليزي المعار. سجل ماتي كاش هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز صعب على فريق بيب جوارديولا، وهي نتيجة تعني أن فيلا فاز في ست من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

سيحتاج إليوت إلى تحول جذري ليدخل في خطط إيمري، وهو ما يمثل ضربة قوية للاعب ليفربول. في الواقع، كان إليوت يأمل في الحصول على دقائق لعب منتظمة في فيلا بارك، حيث يسعى إلى فرض نفسه في خطط توماس توخيل لمنتخب إنجلترا مع اقتراب كأس العالم 2026.

ولذلك إذا قرر فيلا التعاقد بشكل دائم، سيحتفظ ليفربول أيضًا بشرط إعادة الشراء وشرط إعادة البيع.