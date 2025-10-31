Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | نيمار يحسم موقفه من مجاورة ميسي وبرشلونة يراقب يلديز وظهير أيمن جديد في ليفربول
منافسة شرسة على مهاجم ليفانتي
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد، جميعهم أبدوا اهتمامًا بالتعاقد مع كارل إيتا إيونج لاعب نادي ليفانتي الإسباني.
المهاجم الكاميروني يريد التوصل إلى حل نهائي لمستقبله في شهر يناير، وفي الوقت الحالي يبدو أن رحيله سيتأجل لما بعد كأس العالم 2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة كذلك يريدان التعاقد مع اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة وسجل 6 أهداف في 10 مباريات بالدوري الإسباني حتى الآن.
ليفربول يراقب ظهير فينورد
دخل نادي بايرن ميونخ الألماني في محادثات مكثفة للتعاقد مع جيفاريو ريد ظهير أيسر فينورد، وسط اهتمام من عدة أندية أخرى أبرزها ليفربول.
مركز الظهير الأيمن يعتبر من أبرز مشاكل الريدز هذا الموسم، وذلك بسبب عدم نجاح صفقة جيريمي فريمبونج حتى الآن، وعدم تمكن كونر برادلي من إثبات نفسه بعد رحيل ترنت أرنولد.
ولذلك، ليس من المستبعد أن يتحرك المدرب آرني سلوت تجاه لاعب فريقه السابق، ولكن المهمة ليست سهلة بوجود اهتمام قوي من بايرن ميونخ.
برشلونة مهتم بيلديز
بعد ظهور العديد من الأنباء حول رغبة آرسنال في ضمه، يبدو أن برشلونة أيضًا يريد التعاقد مع كينان يلديز لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في أقرب وقت ممكن.
ووفقًا لـ"راديو سبور" فإن النادي الكتالوني يراقب وضع اللاعب مع يوفنتوس، ويدرس إمكانية القيام بصفقة محتملة لجلب الدولي التركي إلى كتالونيا.
جارسيا يرفض العودة إلى الدوري الإنجليزي
أكد الصحفي الإنجليزي "جرايم بايلي" أن إريك جارسيا اتفق مع برشلونة على الاستمرار في النادي والتوقيع على عقد جديد للبقاء ضمن صفوفه.
وأوضح أن توتنهام وتشيلسي كانا مهتمان بالحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي السابق، ولكنه أخبرهم بأنه لا يفكر في الرحيل عن النادي الكتالوني.
تشيلسي يجد خليفة ماريسكا
وسط النتائج المتخبطة للفريق خلال هذا الموسم، يبدو أن إنزو ماريسكا سينضم إلى قائمة الضحايا للمدربين الراحلين عن تشيلسي في الفترة الأخيرة.
موقع "CaughtOffside" قال إن النادي اللندني معجب بالمستويات التي يقدمها المدرب أندوني إيراولا مع بورنموث، ويريد قدومه إلى البلوز لخلافة ماريسكا هذا الموسم.
تجديد عقد جوستو
كشف الصحفي "فابريس هوكينز" عن اقتراب تشيلسي من تجديد عقد لاعبه مالو جوستو لفترة أطول لضمان استمراره مع النادي.
جوستو مرتبط بعقد بالفعل مع البلوز حتى عام 2030، ومع ذلك، فإن النادي اللندني قرر الدخول في محادثات مكثفة معه لتمديد هذه الفترة.
نيمار يختار التجديد
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النجم البرازيلي نيمار، يستعد للتوقيع على عقد جديد مع نادي سانتوس البرازيلي، ليحسم الجدل تمامًا حول مستقبله.
نيمار ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية بالعودة إلى أوروبا، أو الانتقال إلى إنتر ميامي لمجاورة ليونيل ميسي، ولكن يبدو أنه استقر أخيرًا على تحديد مصيره بالبقاء في بلاده لفترة قصيرة.
فرصة لعودة إليوت
يبدو أن هناك فرصة قوية لعودة هارفي إليوت إلى أنفيلد من جديد، حيث رحل اللاعب عن ليفربول منتقلًا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء في اليوم الأخير بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.
إليوت، الذي تألق مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، تراجع ترتيبه كثيرًا مع الريدز بعد التعاقد مع فلوريان فيرتس. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في فيلا بارك بعد انتقاله إلى ميدلاندز.
لن يتمكن إليوت من مواجهة ناديه الأصلي هذا الأسبوع عندما يزور أستون فيلا ليفربول، وذلك بسبب شروط الاتفاقية التي انتقل بموجبها لاعب الوسط إلى أستون فيلا خلال الصيف.
ومع ذلك، كان من غير المرجح أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا في فريق أوناي إيمري، حيث عانى من صعوبة في الحصول على وقت لعب منذ انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات.
لعب إليوت مباراة واحدة فقط في الدوري مع فيلا هذا الموسم، كانت في الفوز 3-1 على فولهام الشهر الماضي، بينما سجل 97 دقيقة فقط من وقت اللعب مع فريق إيمري. وحتى في تلك المباراة، تم استبدال الشاب في الشوط الأول ضد فولهام، وكانت المباراة الوحيدة الأخرى التي لعبها أساسيًا هي الهزيمة بركلات الترجيح في كأس كاراباو أمام برينتفورد.
فيلا ملزمة بتحويل إعارة إليوت إلى انتقال دائم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، ولكن حتى ذلك الحين، لن يصبح ذلك ساريًا إلا بعد أن يلعب لاعب الوسط عددًا معينًا من المباريات. وهذا يعني أن إليوت يمكنه، من الناحية النظرية، العودة إلى ليفربول إذا فشل في تحقيق العدد المطلوب من المشاركات.
اتخذ إيمري قرارًا باستبعاد إليوت من تشكيلة فيلا في المباراة الأخيرة التي فاز فيها الفريق 1-0 على مانشستر سيتي، مما يعزز التكهنات بأن الإسباني ليس مقتنعًا تمامًا باللاعب الإنجليزي المعار. سجل ماتي كاش هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز صعب على فريق بيب جوارديولا، وهي نتيجة تعني أن فيلا فاز في ست من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.
سيحتاج إليوت إلى تحول جذري ليدخل في خطط إيمري، وهو ما يمثل ضربة قوية للاعب ليفربول. في الواقع، كان إليوت يأمل في الحصول على دقائق لعب منتظمة في فيلا بارك، حيث يسعى إلى فرض نفسه في خطط توماس توخيل لمنتخب إنجلترا مع اقتراب كأس العالم 2026.
ولذلك إذا قرر فيلا التعاقد بشكل دائم، سيحتفظ ليفربول أيضًا بشرط إعادة الشراء وشرط إعادة البيع.
