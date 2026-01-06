أخبار الانتقالات | خطوات عملية من ريال مدريد لضم نجم مانشستر سيتي، واتفاق بين برشلونة والهلال بشأن كانسيلو

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة أصبح رسميًا بعد اتفاق نهائي مع الهلال السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

وكشف رومانو أن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو للهلال مقابل تغطية صفقة الإعارة، وهي التفاصيل التي تم تأكيدها في وقت متأخر من أمس بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

ورغم وجود اتفاق مسبق بين إنتر والهلال لضم اللاعب، فإن كانسيلو حسم موقفه برغبته في العودة إلى برشلونة فقط، النادي الذي لعب له موسم 2023-2024 وترك فيه بصمة مميزة لدى الجماهير.

انتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي، مع راتب سنوي يقدر بـ13 مليون جنيه. ورغم بداية جيدة الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ستة في 31 مباراة، إلا أن تعرضه للإصابة بداية هذا الموسم جعله خارج قائمة اللاعبين الأجانب في النصف الأول من الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته للقائمة في يناير، رفض المدرب سيموني إنزاجي ذلك، وهو ما مهد الطريق لرحيله.

كانسيلو سبق أن تألق مع برشلونة خلال موسم 2023-2024 حين لعب معارًا من مانشستر سيتي، وخاض 42 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي.