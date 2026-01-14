أخبار الانتقالات | ألونسو مرشح لـ3 أندية بعد ريال مدريد، وبرشلونة يسعى لتغيير شروط بقاء راشفورد

قدّم مدرب تشيلسي ليام روسينور تحديثًا بشأن مستقبل الثنائي المبعد عن الفريق، رحيم سترلينج وأكسيل ديساسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال روسينور للصحفيين "سأجري محادثات معهما، نحن في يناير كما تعلمون. رحيم قدّم مسيرة مميزة للغاية وأنا أكن له احترامًا كبيرًا. أما أكسيل فهو لاعب أعجبني منذ فترة طويلة. بصراحة، يجب أن أتحدث معهما ومع النادي كذلك. أتحدث بصدق، لدي قائمة أولويات يجب التعامل معها خلال الأيام القليلة المقبلة."