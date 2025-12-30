أخبار الانتقالات | خيار مفاجئ لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة، ونجم كريستال بالاس مرشح لدعم وسط ريال مدريد

في خطوة مفاجئة، يقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة ضم الجناح الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث خلال الـ48 ساعة المقبلة، مقابل نحو 65 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته شبكة talkSPORT.

سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد جدد عقده مع بورنموث لمدة خمس سنوات في يوليو الماضي، وأكد حينها سعادته بالاستمرار مع الفريق، لكن تألقه اللافت هذا الموسم جعله هدفًا لأندية كبرى مثل ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي وتوتنهام، قبل أن يحسم سيتي السباق لصالحه.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في مواجهة فريقه المقبلة أمام تشيلسي في "ستامفورد بريدج"، والتي قد تكون الأخيرة له بقميص بورنموث قبل انتقاله إلى "الاتحاد".