أخبار الانتقالات | 100 مليون يورو من توتنهام لنجم الدوري الألماني، وريال مدريد يستقر على هدفه الدفاعي
مانشستر يونايتد يضع إليوت أندرسون على رأس أولوياته
وضع مانشستر يونايتد لاعب وسط نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون على رأس قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بصفقة أنطوان سيمينيو. ويُعد أندرسون أحد ثمانية لاعبين في مركز الوسط الدفاعي يراقبهم النادي بسبب الغموض حول مستقبل كوبي ماينو ومعاناة مانويل أوجارتي.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن يونايتد يعتبر أندرسون التعاقد المثالي لتعزيز خط الوسط، إلا أن فورست لن يسمح برحيله قبل نهاية الموسم، خاصة مع صراعه على البقاء وفرصه في التقدم بالدوري الأوروبي. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مرشح ليكون شريك ديكلان رايس في وسط ميدان إنجلترا خلال كأس العالم المقبلة، ما يزيد من قيمته السوقية.
يونايتد ما زال مهتمًا بأسماء أخرى مثل كارلوس باليبا (برايتون)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد)، وآدم وارتون (كريستال بالاس)، إلى جانب تايلر آدامز وجواو جوميش.
التقارير تشير أيضًا إلى أن رحيل ماينو بنظام الإعارة سيتوقف على ضم بديل أولًا، بينما يُتوقع مغادرة كاسيميرو وهاري ماجواير في الصيف المقبل مع نهاية عقديهما.
ناثان آكي يفتح الباب للرحيل عن مانشستر سيتي
ذكرت شبكة TalkSPORT أن المدافع الهولندي ناثان آكي بات منفتحًا على الرحيل عن مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن قضى معظم موسم 2025-2026 على مقاعد البدلاء، مكتفيًا بـ596 دقيقة فقط من اللعب منذ انطلاق الموسم.
ورغم تلقيه عرضًا من وست هام يونايتد، رفض آكي الانتقال إلى النادي اللندني الذي يحتل المركز الـ18 في جدول الدوري الإنجليزي، نظرًا لعدم رغبته في الانضمام إلى فريق مهدد بالهبوط.
وتشير التقارير إلى أن إدارة مانشستر سيتي لا تمانع بيع اللاعب في يناير المقبل، وحددت سعره بنحو 21 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار)، في خطوة تهدف لتسهيل خروجه من النادي.
100 مليون يورو من توتنهام لنجم الدوري الألماني!
يستعد توتنهام لخوض سوق انتقالات شتوي نشط، حيث يخطط النادي لضم الجناح الإيفواري يان ديوماند من لايبزيج الألماني مقابل نحو 100 مليون يورو، في وقت يقترب فيه الويلزي برينان جونسون من مغادرة الفريق.
ووفقًا لتقارير BBC Sport، وافق توتنهام على بيع جونسون إلى كريستال بالاس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار)، فيما ينتظر النادي قرار اللاعب النهائي بشأن الانتقال. وكان جونسون قد دخل التاريخ الموسم الماضي بتسجيله هدف الفوز في نهائي الدوري الأوروبي الذي منح السبيرز أول لقب لهم منذ 20 عامًا، لكنه خرج من حسابات المدرب توماس فرانك مؤخرًا.
من جهتها، ذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن لايبزيج لا ينوي التخلي عن ديوماند، البالغ من العمر 19 عامًا، في منتصف الموسم، لكنه قد يفتح باب المفاوضات الصيف المقبل بشرط الحصول على عرض ضخم يقترب من 100 مليون يورو.
النجم الإيفواري الشاب تألق سريعًا في البوندسليجا منذ انضمامه من ليجانيس الإسباني في يوليو الماضي، حيث سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.
ريال مدريد يضع مارك جيهي على رأس أولوياته لتعزيز الدفاع
أصبح الإنجليزي مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، بعدما بدأ النادي الإسباني اتصالاته مع ممثلي اللاعب تمهيدًا للتعاقد معه مجانًا في الصيف المقبل. وينتهي عقد جيهي مع بالاس في صيف 2026، لكنه أبلغ إدارة النادي بأنه لن يوقّع على تمديد جديد، ما يجعل رحيله شبه مؤكد بنهاية الموسم.
ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد أجرى جولة أولى من المحادثات مع وكيل المدافع الإنجليزي، الذي يرحّب بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية إذا أبدى النادي الملكي اهتمامًا جادًا. ومع دخول اللاعب الأشهر الستة الأخيرة من عقده، يحق للأندية خارج الدوري الإنجليزي التفاوض معه بدءًا من الأول من يناير.
في المقابل، يواصل بايرن ميونخ مراقبة الموقف عن قرب، حيث يخطط مديره الرياضي ماكس إيبرل للقاء اللاعب قريبًا. كما لا تزال أندية ليفربول وبرشلونة ضمن السباق للتوقيع مع صاحب الـ25 عامًا.
بوروسيا دورتموند يراقب أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي
انضم بوروسيا دورتموند إلى قائمة الأندية المهتمة بمستقبل جناح مانشستر سيتي، أوسكار بوب، بحسب تقرير Sky Sports.
ويتوقع أن يتضح موقف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خلال شهر يناير، خاصة في حال نجح السيتي في إتمام صفقة ضم الجناح البورنموثي أنطوان سيمينيو. ومن المرجح أن يتم أي انتقال محتمل لبوب على شكل إعارة مؤقتة، مع تأجيل النقاش حول إمكانية شراءه بشكل دائم إلى وقت لاحق.
ويعتبر بوب واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في مانشستر سيتي، لكنه يواجه منافسة شديدة في مركز الجناح تحت قيادة بيب جوارديولا، لا سيما بعد عودته مؤخرًا من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وقد أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي اهتمامها باللاعب، مما يزيد من احتمالات انتقاله على سبيل الإعارة لتعزيز فرصه في المشاركة بانتظام خلال الموسم الحالي.
