أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يُغير مستقبل ماينو، ونادٍ جديد يدخل "سباق" ليفاندوفسكي

أكد الأمريكي ويستون ماكيني، نجم وسط فريق يوفنتوس، أنه يرغب في الاستمرار مع النادي الإيطالي، رغم أن مستقبله لا يزال بيد وكيله وإدارة النادي. وينتهي عقد ماكيني في يونيو المقبل، لكن أداءه المميز هذا الموسم أعاد فتح الحديث حول إمكانية تجديده.

ماكيني، الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2020 قبل أن يُثبت مكانه أساسيًا، قال خلال فعالية خيرية نظمتها مؤسسته Magical Youth Mission “تحدثت مع والدي وقلت له: يا إلهي، لقد قضيت هنا نحو ست سنوات. تورينو أصبحت جزءًا كبيرًا من حياتي، وأرغب في تقديم كل ما أستطيع لهذا النادي”.

وأضاف “أتمنى البقاء في يوفنتوس، لكن القرار النهائي بيد وكيلي”.

منذ تولي لوتشيانو سباليتي تدريب الفريق في أكتوبر الماضي، استعاد ماكيني مستواه، إذ خاض 11 مباراة أساسية وسجل أهدافًا في دوري الأبطال ضد بودو/جليمت وبافوس، إضافة إلى تمريرات حاسمة أمام نابولي وروما.

واختتم اللاعب حديثه قائلاً “المدرب يمنحنا هوية واضحة ويهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأعتقد أن علينا التركيز فقط على المباراة القادمة والمضي قدمًا خطوة بخطوة”.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن المتصدر إنتر.