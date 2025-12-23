AFP
أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يُغير مستقبل ماينو، ونادٍ جديد يدخل "سباق" ليفاندوفسكي
ماكيني يكشف عن رغبته بشأن مستقبله
أكد الأمريكي ويستون ماكيني، نجم وسط فريق يوفنتوس، أنه يرغب في الاستمرار مع النادي الإيطالي، رغم أن مستقبله لا يزال بيد وكيله وإدارة النادي. وينتهي عقد ماكيني في يونيو المقبل، لكن أداءه المميز هذا الموسم أعاد فتح الحديث حول إمكانية تجديده.
ماكيني، الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2020 قبل أن يُثبت مكانه أساسيًا، قال خلال فعالية خيرية نظمتها مؤسسته Magical Youth Mission “تحدثت مع والدي وقلت له: يا إلهي، لقد قضيت هنا نحو ست سنوات. تورينو أصبحت جزءًا كبيرًا من حياتي، وأرغب في تقديم كل ما أستطيع لهذا النادي”.
وأضاف “أتمنى البقاء في يوفنتوس، لكن القرار النهائي بيد وكيلي”.
منذ تولي لوتشيانو سباليتي تدريب الفريق في أكتوبر الماضي، استعاد ماكيني مستواه، إذ خاض 11 مباراة أساسية وسجل أهدافًا في دوري الأبطال ضد بودو/جليمت وبافوس، إضافة إلى تمريرات حاسمة أمام نابولي وروما.
واختتم اللاعب حديثه قائلاً “المدرب يمنحنا هوية واضحة ويهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأعتقد أن علينا التركيز فقط على المباراة القادمة والمضي قدمًا خطوة بخطوة”.
ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن المتصدر إنتر.
خطة مانشستر يونايتد لتغيير وسطه
يستعد نادي مانشستر يونايتد لإجراء تجديد شامل في خط الوسط الصيف المقبل، في إطار خطة إعادة البناء التي يقودها المدرب البرتغالي روبين أموريم. ووفقًا لتقارير بريطانية، فإن إدارة النادي تتابع عدة أسماء في الدوري الإنجليزي، أبرزهم إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، كارلوس باليبا (برايتون)، وأليكس سكوت (بورنموث).
يأتي هذا التوجه في ظل الغموض حول مستقبل الثلاثي برونو فيرنانديش وكاسيميرو وكوبي ماينو. فيرنانديش، قائد الفريق، ألمح في تصريحات الشهر الماضي إلى احتمال رحيله، بينما ينتهي عقد كاسيميرو في يونيو المقبل، ومن المتوقع مغادرته بعد تراجع مستواه. أما ماينو، فكان قد طلب الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وقد يعيد النظر في مستقبله إذا لم يحصل على دقائق كافية.
أما الوافد الأوروجوياني مانويل أوجارتي، المنضم مقابل 50.7 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، فلم ينجح في إقناع أموريم، إذ شارك كأساسي في أربع مباريات فقط انتهت جميعها بالخسارة.
إدارة يونايتد تهدف أيضًا إلى تخفيض فاتورة الأجور المرتفعة، خاصة مع إمكانية رحيل فيرنانديز وكاسيميرو وماركوس راشفورد وجادون سانشو، ما سيوفر مساحة مالية لجلب دماء جديدة إلى خط الوسط، استعدادًا لمرحلة جديدة في أولد ترافورد.
برونو فيرنانديش يُغير مستقبل ماينو في مانشستر يونايتد
تضاءلت آمال كوبي ماينو في مغادرة مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد إصابة قائد الفريق برونو فيرنانديش.
ووفقًا لصحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن إصابة فيرنانديش جعلت إدارة النادي تستبعد تمامًا فكرة رحيل ماينو في يناير، رغم اهتمام نادي نابولي الإيطالي بالحصول على خدماته.
وكان اللاعب الشاب قد جذب أنظار عدة أندية أوروبية بفضل مستوياته المميزة في التدريبات والمباريات التي شارك فيها مؤخرًا، لكن غياب فيرنانديش عن المباريات المقبلة دفع المدرب روبين أموريم إلى التمسك بخدماته لتعويض النقص في وسط الملعب، على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.
نادٍ جديد يطلب ود مهاجم برشلونة
أفاد موقع Kanal Sportowy أن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي أصبح أحدث المهتمين بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في ظل اقتراب عقده من نهايته.
المهاجم البولندي المخضرم ينتهي عقده مع النادي الكتالوني بنهاية الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يبحث عن تجربة جديدة بعد مسيرة ناجحة في أوروبا.
ويأتي اهتمام أورلاندو سيتي بعد أن ارتبط اسم ليفاندوفسكي أيضًا بكل من شيكاغو فاير من الدوري الأمريكي وميلان الإيطالي، حيث يرى أكثر من نادٍ أن خبرة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قد تمنحه قيمة فنية وتسويقية كبيرة في الموسم المقبل.
ميلان يحسم صفقة المهاجم الجديد
أفاد الصحفي فابريتسيو رومانو أن المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج توصل إلى اتفاق للانتقال من وست هام يونايتد إلى نادي ميلان الإيطالي.
وبحسب التقرير، سينضم فولكروج إلى صفوف الروسونيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي في العقد.
ويُعد المهاجم الدولي أحد أبرز الأسماء التي تابعتها أندية الدوري الإيطالي مؤخرًا، إذ يسعى ميلان لتعزيز خط هجومه خلال النصف الثاني من الموسم في ظل الإصابات وتراجع الفاعلية الهجومية.
سيمينو يستعد لحسم مستقبله
يتجه النجم الإنجليزي أنطوان سيمينيو لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله في أقرب وقت، ربما اليوم، وسط منافسة قوية من أندية مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وليفربول للتعاقد معه.
ووفقًا لتقارير Sky Sports News، فإن موقف اللاعب مع بورنموث "في توازن حاد"، حيث يدرس جميع خياراته قبل افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في يناير.
سيمينيو يُعد واحدًا من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأمل كل من كبار أندية البريميرليج في ضمه لتعزيز خط الهجوم واستثمار قدراته في المرحلة المقبلة من الموسم.
