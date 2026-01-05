Getty Images
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يدرس عرضًا إنجليزيًا بـ150 مليون يورو لضم فينيسيوس، ومنافسة ثنائية على مرموش
إنتر ميامي يُنافس الدوري السعودي على ضم نجم هوراكان
أكد الأمريكي ماتكو ميليفيتش، نجم فريق هوراكان الأرجنتيني، أن إنتر ميامي أبدى اهتمامًا رسميًا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة محتملة قد تجمعه مجددًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جنوب فلوريدا. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والمولود في ميامي من أصول بوسنية كرواتية، أوضح في تصريحات لشبكة ESPN أنه تلقى اتصالًا في اليوم الأخير من عام 2025 حول رغبة النادي الأمريكي في ضمه.
ميليفيتش أكد أن الأمر لا يزال في مرحلة الاستفسار فقط دون عرض رسمي، مشيرًا إلى أنه سيقيّم جميع الخيارات المتاحة بهدوء، إذ يرغب في الاستمرار بالأرجنتين بعد أن تلقى عرضًا آخر من نادي راسينج العريق، الذي تواصل مدربه جوستافو كوستاس معه شخصيًا لمناقشة تفاصيل محتملة للانتقال.
اللاعب صاحب الـ16 بصمة تهديفية مع فريقه في الموسم الماضي كشف كذلك عن اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد معه، حيث قال "تلقيت اتصالات من السعودية للانتقال إلى هناك، لكني في الوقت الحالي أفكر كثيرًا في الحفاظ على الاستمرارية التي وجدتها مع هوراكان. أحيانًا، يجب على اللاعب أن يفكر بهدوء ليرى ما هو الأفضل له".
يوفنتوس يسعى لصفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد
تدرس إدارة يوفنتوس بجدية إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية لتعويض غياب الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي سيبتعد لفترة طويلة بسبب الإصابة. وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإيطالي يفكر في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد، تتضمن انتقال الكندي جوناثان ديفيد إلى الفريق الإسباني مقابل قدوم النرويجي ألكسندر سورلوث إلى تورينو.
الصفقة قد تخدم الطرفين، خاصة أن ديفيد لم ينجح في التأقلم مع أجواء الدوري الإيطالي، بينما لا يُعتبر سورلوث من الركائز الأساسية في فريق دييجو سيميوني رغم تسجيله هدفًا أمام ريال سوسيداد مؤخرًا.
في المقابل، يظهر اسم الأوكراني أرتيم دوفبيك كخيار بديل، إذ عرضت روما خدماته على عدة أندية من بينها يوفنتوس، لكن الصفقة تبدو معقدة نظرًا لرغبة نادي العاصمة في بيعه نهائيًا. كما يراقب اليوفي المهاجم الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو من بارما، الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، إلا أن قيمته المرتفعة (30 مليون يورو) وصعوبة رحيله في منتصف الموسم تجعل المفاوضات صعبة.
وتبقى خيارات أخرى مطروحة مثل لورينزو لوكا أو حتى عودة فيديريكو كييزا من ليفربول، في وقت يسعى فيه المدرب لوتشيانو سباليتي لتعزيز خط الهجوم بلاعب قادر على إنهاء الفرص الضائعة التي عانى منها الفريق مؤخرًا.
أستون فيلا يُنافس توتنهام على ضم مرموش
أفادت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل بحث الفريق عن تعزيز خطه الهجومي لمواصلة النتائج الإيجابية الأخيرة.
وبحسب موقع TEAMtalk، فإن فيلا يرى فرصة مناسبة لضم مرموش نظرًا لقلة مشاركاته مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم، ما يجعله هدفًا واقعيًا للنادي الإنجليزي الطموح.
أستون فيلا اكتسب سمعة قوية في السنوات الأخيرة بقدرته على إحياء المسيرات التهديفية لعدد من المهاجمين الذين تراجع مستواهم في أنديتهم السابقة، وهو ما يجعل الفريق وجهة جذابة لأي لاعب يبحث عن دقائق لعب أكثر وفرصة لإثبات نفسه.
لكن المنافسة لن تكون سهلة، إذ أبدى توتنهام أيضًا اهتمامه بضم المهاجم المصري، مما قد يعقد المفاوضات. ورغم أن مانشستر سيتي لا يُمانع بقاء مرموش، فإن وصول الغاني أنطوان سيمينيو إلى صفوف الفريق قد يفتح الباب أمام رحيل محتمل لمهاجم منتخب مصر خلال يناير الجاري.
عرض رسمي من آرسنال لضم نجم ريال مدريد
تقدم نادي آرسنال بعرض رسمي أول تبلغ قيمته 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكدت صحيفة The Athletic اهتمام النادي اللندني باللاعب، فيما أوضح موقع Fichajes الإسباني أن العرض تم بالفعل، في ظل منافسة قوية من نادي الهلال السعودي الذي يسعى هو الآخر لخطف نجم منتخب البرازيل.
وترى إدارة آرسنال أن رودريجو سيكون ترقية هجومية مهمة على حساب جابرييل مارتينيلي، نظرًا لخبرته الأوروبية الكبيرة وسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.
ريال مدريد من جانبه لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، إلا أن التقارير تؤكد أن النادي الملكي يُقيّم لاعبه بحوالي 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعل عرض آرسنال بعيدًا عن السعر المطلوب حاليًا.
وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد مستعد لبيع رودريجو هذا الشتاء لتسريع عملية التجديد داخل الفريق، مما يجعل انتقاله المحتمل أحد أبرز صفقات الميركاتو في يناير.
150 مليون يورو من الدوري الإنجليزي لضم فينيسيوس
أفادت تقارير صحفية أن تشيلسي يخطط لاستغلال تعثر مفاوضات تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، من خلال تقديم عرض جريء للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.
وبحسب موقع Fichajes الإسباني، لا تزال هناك خلافات كبيرة بين اللاعب والنادي الملكي حول توقعات الراتب لتمديد العقد، ما يفتح المجال أمام الأندية الأخرى للتحرك.
وحسب نفس المصدر، فقد دخل تشيلسي على الخط وأوضح نيته تقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني)، يتضمن 125 مليون يورو (107 مليون جنيه إسترليني) كضمانات، بالإضافة إلى 25 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات مرتبطة بالأداء والنتائج.
ريال مدريد الآن بصدد تقييم العرض ويدرس إمكانية قبوله واستخدام الأموال الناتجة عن الصفقة في تعزيز صفوف الفريق، في ظل رغبة النادي في إعادة بناء الفريق والاستعداد للمراحل الحاسمة من الموسم الحالي والمنافسات الأوروبية.
الصفقة المحتملة لفينيسيوس تمثل واحدة من أبرز التحركات في سوق الانتقالات الشتوية، نظرًا لأهمية اللاعب كأحد أبرز نجوم الهجوم في كرة القدم الأوروبية.
إعلان