أخبار الانتقالات | حقيقة عرض ريال مدريد لضم مدافع دورتموند، وتفاصيل اتفاق الهلال لضم مراد هوساوي

أفاد موقع Football Insider أن نادي إيفرتون حدّد مدافع أرسنال بن وايت كهدف تعاقدي محتمل في سوق الانتقالات الحالي، إذ يرى النادي أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو الخيار الأنسب لحل مشاكله في مركز الظهير الأيمن، وقد يتقدم بعرض رسمي لضمه خلال الفترة الجارية.

ويأتي ذلك رغم أن وايت شارك أساسيًا في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع أرسنال، إلا أنه ما يزال مرتبطًا بعقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2028.