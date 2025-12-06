أخبار الانتقالات | جيهي يُرحب بالانتقال لبرشلونة وريال مدريد يوجه أنظاره نحو نجم أولمبياكوس

أنهى النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي روما الإيطالي، والمعار حاليًا لنادي لانس الفرنسي، علاقته مع وكيل أعماله أحمد المعلم، لينضم إلى شركة تسويق جديدة.

روما قرر إعارة عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل منحه الفرصة للمشارة بشكل أكبر مع لانس بالدوري الفرنسي.

وكان سعود قد انضم إلى روما خلال صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، ليتقرر أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق آخر.

تداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لصفحة سعود على موقع "ترانسفير ماركت"، تُظهر تغيير سعود لوكيل أعماله أحمد المعلم.

وظهر اسم شركة "التخيل" لتسويق اللاعبين، لتكون هي وكيلة سعود عبد الحميد خلال المرحلة المقبلة، وهي الشركة التي تمتلك وكالة عدد من اللاعبين أبرزهم حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال.

والشركة تمتلك أيضًا وكالة عدد من اللاعبين في دوري روشن، أبرزهم أيمن يحيى لاعب النصر، ونواف العقيدي الظهير الأيمن للفريق الأصفر، ونادر الشراري.

وتُشير بعض المؤشرات إلى أن سعود عبد الحميد يقترب من العودة إلى دوري روشن خلال الشتاء المقبل، من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب بشكل مستمر، قبل كأس العالم 2026.

ويمتلك شركة التخيل مشعل السفاعي، والذي يعد أحد وكلاء اللاعبين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما سبق له وعمل في نادي النصر.