أخبار الانتقالات | تأكد عودة نجم ريال مدريد.. وهاري كين مطلوب في دوري روشن السعودي وعرض أمريكي لليفاندوفسكي!

أكدت صحيفة كيكر الألمانية أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستعد لتقديم عروض ضخمة من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد هاري كين مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية شهر فبراير الجاري مما يحفز الأندية السعودية على استغلال هذه الفرصة.

ورغم محاولات النادي الألماني لتمديد عقد اللاعب إلا أن الإغراءات المالية الكبيرة قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبله.