أخبار الانتقالات | برشلونة يقرر صراع ريال مدريد على رودري وليفربول يستهدف نجم تركيا

ذكر "فابريزيو رومانو" أن لينارت كارل، موهبة بايرن ميونخ الشابة، في طريقه لتوقيع عقد جديد مع النادي البافاري في الأيام المقبلة.

وسيكون العقد الجديد حتى 2029 بحسب الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات، مع زيادة ملحوظة في راتبه، مع العلم أن بايرن انتظر إتمام كارل الثامنية عشر ليوقع عقده الأول كمحترف.