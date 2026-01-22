أخبار الانتقالات | روما يوجه أنظاره نحو دوري روشن وخطر إنجليزي يهدد محاولات برشلونة لضم ألفاريز

يستمر بحث نادي أستون فيلا الإنجليزي عن مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بين عدة خيارات على رأسها جان فيليب ماتيتا وتامي أبراهام.

الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن فيلا استفسر من نادي فنربخشه التركي، عن إمكانية التعاقد مع يوسف النصيري مهاجم الفريق خلال الـ48 ساعة الماضية.

صاحب الـ28 سنة لم يرد على العرض الإنجليزي حتى الآن، ووفقًا لرومانو، فهو يستعد لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مسيرته خلال الأيام القليلة المقبلة، بوجود اهتمام من يوفنتوس بضمه.