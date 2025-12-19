أخبار الانتقالات | باستوني يرد على شائعات الهلال وبرشلونة وخوسيلو يوضح حقيقة عرض السعودية وفلامنجو يرتبط نيمار!

أثناء المؤتمر الصحفي لنصف نهائي كأس سوبر إيطاليا بين بولونيا وإنتر المقرر الجمعة والمذاعة عبر تطبيق "ثمانية" حصريًا في المنطقة العربية، رد أليساندرو باستوني الخميس على الشائعات التي ربطته بانتقال ضخم يخرجه من صفوف العملاق الإيطالي.

وخرجت تقارير في الإعلام الإسباني تتحدث عن دخول النجم الإيطالي قائمة برشلونة لدعم دفاعه، بينما ذكر "إكريم كونور" أن الهلال والقادسية مهتمان بضم باستوني إذا سنحت الفرصة.

ورد نجم إنتر قائلًا إن تلك التقارير تسعده لأنها تظهر قيمته والعمل الجاد الذي يقدمه ولكن أشار إلى عدم وجود أي صحة وراء الشائعات الخاصة برحيله، وأنه سعيد في إنتر ولا يوجد مخططات للمغادرة.