Calciomercato
أخبار الانتقالات | باستوني يرد على شائعات الهلال وبرشلونة وخوسيلو يوضح حقيقة عرض السعودية وفلامنجو يرتبط نيمار!
باستوني يرد على شائعات الانتقالات
أثناء المؤتمر الصحفي لنصف نهائي كأس سوبر إيطاليا بين بولونيا وإنتر المقرر الجمعة والمذاعة عبر تطبيق "ثمانية" حصريًا في المنطقة العربية، رد أليساندرو باستوني الخميس على الشائعات التي ربطته بانتقال ضخم يخرجه من صفوف العملاق الإيطالي.
وخرجت تقارير في الإعلام الإسباني تتحدث عن دخول النجم الإيطالي قائمة برشلونة لدعم دفاعه، بينما ذكر "إكريم كونور" أن الهلال والقادسية مهتمان بضم باستوني إذا سنحت الفرصة.
ورد نجم إنتر قائلًا إن تلك التقارير تسعده لأنها تظهر قيمته والعمل الجاد الذي يقدمه ولكن أشار إلى عدم وجود أي صحة وراء الشائعات الخاصة برحيله، وأنه سعيد في إنتر ولا يوجد مخططات للمغادرة.
خوسيلو يوضح حقيقة عرض السعودية
أوضح نجم الغرافة الحالي وريال مدريد السابق خوسيلو مع "آس" حقيقة وجود عرض من دوري روشن في السعودية من أجل انتقاله لصفوف أحد أنديتها في الفترة الماضية.
وأكد المهاجم الإسباني صحة تلك التقارير، وأن توقيت ذلك العرض كان وقت أن انتقل للغرافة عقب رحيله من ريال مدريد، ولكن اختار العرض القطري بحثًا عن الاستقرار على حد تعبيره.
تياجو سيلفا يعرض نفسه على ميلان
ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن تياجو سيلفا قد عرض نفسه على ميلان من أجل العودة إلى صفوفه خلال انتقالات يناير واللعب معه لمدة 6 شهور لإنعاش فرصه في الحضور مع البرازيل بكأس العالم المقبلة.
وأفاد التقرير أن عرض النجم المخضرم لم يقابل حتى الآن بقبول من صفوف ناديه السابق، مع العلم بأن ميلان ربطته تقارير بإمكانية تعزيز دفاعه بلاعب مركزي في انتقالات يناير المقبلة.
وقرر تياجو سيلفا عدم إكمال مشواره مع فلومينينسي بنهاية عقده والعودة إلى أوروبا رغم بلوغه 39 عامًا، وذلك في ظل رغبته في اللعب على مستوى عال بحسب التقارير ليكون جاهزًا للمونديال وإقناع كارلو أنشيلوتي.
لاعبو فلامنجو يضغطون لضم نيمار
ذكرت "ماركا" أن مجموعة من أبرز لاعبي فلامنجو يضغطون على النادي البرازيلي من أجل التحرك وضم نيمار عقب انتهاء عقده مع سانتوس بحلول نهاية العام.
وعلى العكس، نفت "جلوبو" وجود أي تحركات من فلامنجو لضم النجم البرازيلي، وشددت أن نيمار بالفعل في مفاوضات متقدمة مع سانتوس من أجل مد عقده والاستمرار في صفوفه.
كشف موقف نيفيش من الرحيل عن الهلال
خرجت تقارير في الأيام الماضية تشير إلى تعثر مفاوضات روبن نيفيش مع الهلال بخصوص تمديد عقده، وتم ربط اللاعب بالعودة إلى البريميرليج حيث تألق بقميص وولفرهامبتون.
كاراجر يهاجم صلاح ويؤكد رغبة ليفربول في بيعه
