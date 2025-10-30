أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفرض شروطه المالية لرحيل إندريك ومدافع إكوادوري لإنقاذ ليفربول في يناير

كشف عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن كواليس مثيرة وراء رفض المملكة العربية السعودية، لرغبة الأسطورة ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي.

وأكد حماد على أن ميسي كانت لديه الرغبة الكاملة في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ولكن تم رفض رغبته.

قال حماد خلال بودكاست "سقراط" عبر منصة "ثمانية": "كانت هناك خطة لأن يكون ميسي موجود مع أكاديمية مهد في الأكاديميات السنية بالمملكة".

وواصل: "خلال صيف 2025، كان هناك رغبة من جانب النجم الأرجنتيني بالانضمام لدوري روشن، استعدادًا لكأس العالم 2026، في ظل فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 شهور".

وتابع: "كانت هناك رغبة من ميسي وتواصل معي للانضمام إلى الدوري السعودي، وهذا حدث مع بيكهام أيضًا مع لوس أنجلوس جالاكسي، حينما ذهب إلى ميلان الإيطالي مع توقف الدوري في أمريكا".

عبد الله حماد استطرد قائلًا: "كان هناك ضغط من الأرجنتيني للتواجد في الملعب، وضعت هذا الأمر أمام وزير الرياضة ولكنه رفض، لأن الدوري السعودي لن يكون محطة لإعداد ميسي لكأس العالم".

وكشف عبد الله الحماد عن الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بواقع التعامل مع الثنائي بشكل مباشر.

الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد أنهى حديثه قائلًا: "ميسي كان لديه رغبة لضم زملائه السابقين في برشلونة، ولكن كريستيانو رونالدو يأخذ الأمر كتحدي وبلد جديد وبلد جديدة".

وكان ميسي قد أعاد التأكيد على ارتباطه بنادي إنتر ميامي الأمريكي بعد أن أعلن رسميًا تمديد عقده حتى عام 2028، ليواصل بذلك رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاحات جماهيرية وإعلامية ضخمة.

وكان عقد ميسي الحالي ينتهي في ديسمبر المقبل، لكن قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم 2022 فضّل الاستمرار مع الفريق الذي منحه بيئة مثالية تجمع بين التحدي الكروي والراحة الحياتية في مدينة ميامي، التي باتت رمزًا لمسيرته الجديدة بعد سنوات المجد في برشلونة وتجربته القصيرة في باريس سان جيرمان.

ويُجسد هذا التمديد رغبة ميسي الصادقة في مواصلة العطاء والتنافس، رغم بلوغه سن الـ38، إذ يطمح إلى قيادة إنتر ميامي نحو تحقيق أول لقب كبير في تاريخه، بعدما أصبح الفريق ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالدوري الأمريكي بفضل تأثير “البرغوث” الهائل داخل وخارج الملعب.

تجديد ميسي حتى 2028 لا يُعد مجرد اتفاق تعاقدي، بل هو شراكة استراتيجية بين نجم أسطوري ونادٍ يسعى لترسيخ مكانته العالمية. فالقيمة الرمزية والرياضية والاقتصادية لهذا العقد تعكس أن ميسي لا يزال متعطشًا للإنجازات، وأن قصته مع كرة القدم لم تكتب فصلها الأخير بعد.