أخبار الانتقالات | باريس يحدد سعر بيع فيتينيا .. وميلان يخطط لضم مدافع ليفربول، وريال مدريد يستهدف جوهرة يوفنتوس
أوباميكانو يرد على إمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ
تتزايد التساؤلات في الأوساط الكروية الأوروبية حول مستقبل الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، في ظل الشائعات التي تشير إلى اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتبقى في عقد أوباميكانو، البالغ من العمر 27 عامًا، موسم واحد فقط، حيث ينتهي ارتباطه رسميًا مع النادي البافاري في 30 يونيو 2026، ما يفتح الباب أمام احتمالات رحيله في الصيف لتجنب خروجه مجانًا لاحقًا.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء عن موافقة أوباميكانو المبدئية على الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى أخرى، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.
في المقابل، أكدت وسائل الإعلام الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي السماح برحيل مدافعها، وتعمل حاليًا على فتح مفاوضات مع ممثلي اللاعب لتمديد عقده وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق.
وفي تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، علّق أوباميكانو على مستقبله قائلاً: "أتمنى أن أحسم قراري النهائي قبل انطلاق كأس العالم 2026. وكيلي يتولى الأمر وسنتخذ القرار الصحيح. أنا أركز على موسمي الحالي وأهداف النادي والمنتخب، وأشعر بالراحة في بايرن حيث أمتلك مدربًا رائعًا وزملاء مميزين".
وعن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، أضاف المدافع الفرنسي بابتسامة: "أشعر بالامتنان إذا كانت هناك أندية تهتم بي، لكن لدي عقد مع بايرن ميونخ وأهداف أسعى لتحقيقها هنا".
وخاض أوباميكانو هذا الموسم 15 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف البطولات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه يظل أحد العناصر الأساسية في منظومة الفريق الدفاعية بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان.
ريال مدريد يبدأ تحركاته لضم نجم يوفنتوس الشاب
تلقى نادي ريال مدريد الضوء الأخضر لبدء تحركاته نحو التوقيع مع النجم التركي الصاعد كينان يلدز، جناح يوفنتوس الإيطالي، بعد تعثر مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة السيدة العجوز.
وبحسب ما أوردته صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس فشلت في التوصل إلى اتفاق جديد مع يلدز بشأن تمديد عقده، ما فتح الباب أمام الأندية الأوروبية الكبرى للتفاوض على ضمه، وعلى رأسها ريال مدريد.
ويحظى يلدز، البالغ من العمر 20 عامًا، باهتمام واسع في القارة العجوز، بفضل الأداء اللافت الذي يقدمه مع اليوفي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يُعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.
وكشف التقرير أن اللاعب التركي يرغب في تحسين راتبه السنوي، إذ يتقاضى حاليًا نحو 1.7 مليون يورو فقط مع المكافآت، ما يضعه في المركز الـ19 بين لاعبي يوفنتوس من حيث الدخل، وبفارق كبير عن الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي يتقاضى 12 مليون يورو سنويًا.
وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد لن يكون النادي الوحيد الساعي خلف يلدز، إذ يراقبه أيضًا كل من تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، في ظل توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 100 مليون يورو خلال الصيف المقبل، إذا احتدم الصراع بين كبار أوروبا.
يُذكر أن القيمة السوقية الحالية ليلدز تبلغ حوالي 75 مليون يورو، بينما يمتد عقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2029، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ما يجعله هدفًا مثاليًا للميرينغي في إطار خطته لتجديد دماء الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ريال مدريد ينافس برشلونة وكبار أوروبا على موهبة هيرتا برلين
اشتعلت المنافسة بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم الموهبة الألمانية الصاعدة كينيت آيخهورن، لاعب خط وسط هيرتا برلين، وذلك في ظل مراقبة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى لمسيرته المتألقة مؤخرًا في الدوري الألماني.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس، فإن آيخهورن بات هدفًا مشتركًا لعدة أندية كبرى تسعى لتعزيز صفوفها بعناصر شابة وواعدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، في إطار سعي الناديين الإسبانيين لبناء مستقبل طويل المدى قائم على اللاعبين صغار السن.
وأوضحت الشبكة أن هيرتا برلين لا يمانع بيع لاعبه الموهوب خلال الصيف المقبل، لكنه حدد سعرًا يتراوح بين 10 و12 مليون يورو للأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، وهي خطوة تعكس إدراك النادي لقيمة اللاعب المتصاعدة في السوق.
كما أشارت سكاي سبورتس إلى أن المنافسة على آيخهورن لا تقتصر على الريال والبارسا فقط، إذ انضمت أندية أخرى إلى السباق مثل لايبزيج، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، فرانكفورت، وبوروسيا دورتموند.
مانشستر سيتي يُجدد اهتمامه بضم رودريجو
يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مراقبة موقف البرازيلي رودريجو جوس، نجم ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بناءً على رغبة المدير الفني بيب جوارديولا الذي يُعد اللاعب أحد أهدافه الرئيسية لتعزيز الخط الهجومي.
وكشف الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو أن رودريجو لا يزال الخيار المفضل لدى جوارديولا، إلا أن الاتصالات بين الناديين لم تُستأنف منذ آخر مرة جرى فيها تواصل خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح رومانو أن نادي تشيلسي لا يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب، مشيرًا إلى أن معسكر رودريجو لم يتلقَّ أي عروض من البلوز حتى الآن، مؤكدًا أن تشيلسي لا يضع الصفقة ضمن أولوياته في المرحلة الحالية.
وتحدث رومانو أيضًا عن الوضع في ريال مدريد، قائلاً إن "العديد من التقارير تُبالغ في توصيف وضع النادي وكأنه يعيش أزمة"، مضيفًا: "أعلم أن الفريق لم يظهر بمستوى جيد أمام رايو فاييكانو، لكن لا يمكن القول إن الأمور كارثية. ريال مدريد لا يزال في صدارة المشهد، ويجب احترام العمل الذي يقوم به المدرب تشابي ألونسو".
وأكد الصحفي الإيطالي أن إدارة ريال مدريد تُبدي ثقة كاملة في تشابي ألونسو وتعمل على معالجة بعض التفاصيل الداخلية دون اللجوء إلى قرارات متسرعة، في وقتٍ يواصل فيه رودريجو أداءه بثبات رغم الضغوط والتكهنات حول مستقبله.
ميلان يخطط لتدعيم دفاعه بنجم ليفربول
تسعى إدارة نادي ميلان الإيطالي إلى تعزيز خطها الدفاعي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضعت اللاعب الإنجليزي جو جوميز، مدافع ليفربول، على رأس أولوياتها للتعاقد معه.
ووفقًا لما كشفه موقع تريبال فوتبول، فإن ميلان كان قريبًا من ضم جوميز خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما توصلت الأطراف إلى اتفاق مبدئي بشأن الصفقة، إلا أن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة بسبب تمسك ليفربول ببقاء اللاعب بعد فشله في التعاقد مع مارك جويهي من كريستال بالاس.
وأوضح التقرير أن إدارة ميلان تستعد الآن لاستئناف محاولاتها من جديد، حيث تنوي تقديم عرض رسمي في يناير المقبل لإقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
ويهدف النادي الإيطالي إلى إبرام صفقة دفاعية واحدة على الأقل خلال الميركاتو الشتوي، ويُعد جوميز الخيار المفضل للمدرب ماسيميليانو أليغري لتعزيز منظومته الدفاعية لما يمتلكه من خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
ويمتد عقد جو جوميز مع ليفربول حتى يونيو 2027، وقد خاض مع الفريق الأول 248 مباراة في مختلف البطولات، صنع خلالها 10 أهداف، كما شارك في 15 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي.
تشيلسي يستهدف ضم وارتون من كريستال بالاس
تعمل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضعت اللاعب الشاب آدم وارتون، نجم كريستال بالاس، على رأس قائمة أهدافها بعد المستويات المميزة التي قدمها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ووفقًا لتقرير نشره موقع تيم توك البريطاني، فإن اسم وارتون يتصدر قائمة الصفقات المستهدفة من قبل إدارة تشيلسي في يناير المقبل، إذ يرى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي إينزو ماريسكا أن اللاعب يُعد خيارًا مثاليًا لتقوية وسط الميدان، خصوصًا بعد تراجع أداء الفريق في النصف الأول من الموسم نتيجة الإصابات المتكررة التي ضربت لاعبيه الأساسيين.
وأشار التقرير إلى أن طاقم تشيلسي يُقيّم وارتون بشكلٍ عالٍ نظرًا لصغر سنه وإمكانياته الفنية الكبيرة، مؤكدًا أن النادي مستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع كريستال بالاس خلال الأسابيع المقبلة.
ويُعد وارتون، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة في مركز الوسط الدفاعي، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 60 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع كريستال بالاس يمتد حتى يونيو 2029.
كما أشارت التقارير إلى أن اسم وارتون مطروح أيضًا على طاولة مانشستر يونايتد، في ظل اهتمام النادي الأحمر بضم لاعب شاب قادر على قيادة خط الوسط مستقبلاً.
يُذكر أن وارتون خاض حتى الآن 58 مباراة بقميص كريستال بالاس في مختلف المسابقات، قدّم خلالها 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر اللاعبين الواعدين في البريميرليغ.
باريس يحدد سعر بيع ضخم لفيتينيا
وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعرًا ضخمًا للموافقة على بيع نجمها البرتغالي فيتينيا، الذي أصبح محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بفضل مستوياته المميزة هذا الموسم.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن أندية أرسنال وليفربول ويوفنتوس أبدت اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع فيتينيا خلال الفترة المقبلة، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه اللاعب في مختلف البطولات المحلية والقارية.
وأشار التقرير إلى أن رحيل اللاعب البرتغالي لن يكون سهلًا، إذ اشترطت إدارة باريس سان جيرمان الحصول على 130 مليون يورو مقابل السماح بخروجه، وهو ما يجعل الصفقة في متناول الأندية القادرة ماليًا فقط.
ويُعتبر فيتينيا، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد أبرز نجوم الوسط في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، بفضل قدراته الكبيرة في التحكم بإيقاع اللعب، ودقته في التمرير، وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.
ويمتد عقد اللاعب مع النادي الباريسي حتى يونيو 2029، وهو ما يمنح سان جيرمان أفضلية في التفاوض بشأن مستقبله.
وخاض فيتينيا حتى الآن 169 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة، ليصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الباريسي.
