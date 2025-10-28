(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يُحدد هدف برشلونة لخلافة هاري كين، وروني يختار أفضل صفقات مانشستر يونايتد
سباليتي يُنافس مانشيني على تدريب يوفنتوس
ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل إيجور تودور، مع ترشيح كل من لوتشيانو سباليتي وروبرتو مانشيني لتولي المهمة، وفقًا لماوريتسيو دي مارتزيو.
وأفادت المصادر أن البيانكونيري أجرى بالفعل اتصالات مع سباليتي، بينما يُدرس مانشيني، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، كخيار محتمل أيضًا. ويأتي هذا البحث عن مدرب جديد في ظل رغبة النادي في استعادة مستواه على الساحة المحلية والأوروبية بعد موسم متقلب.
بايرن ميونخ يُحدد هدف برشلونة لخلافة هاري كين
يستعد بايرن ميونخ لمرحلة ما بعد هاري كين، وقد حدد مهاجم هوفنهايم المتألق فيسنيك أسلاني (23 عامًا) كخيار مستقبلي. المهاجم الكوسوفي سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 9 مباريات هذا الموسم، ما جعله محط أنظار أندية كبرى أبرزها برشلونة.
ووفقًا لـ Sky Germany، أدرج بايرن اسم أسلاني في قائمته كبديل محتمل لهاري كين بدءًا من موسم 2026-2027، حيث أبدى الثنائي ماكس إيبرل وكريستوف فرويند إعجابًا بتطوره، وجمعا معلومات حول قيمة الشرط الجزائي “المعقولة” في عقده.
يرى بايرن أن التعاقد مع أسلاني جزء من استراتيجية جديدة تعتمد على المواهب الشابة المجربة في البوندسليجا بدلًا من النجوم الباهظة، كما حدث مع موسيالًا وبافلوفيتش. أسلاني يتميز بالسرعة والانضباط والتحرك الذكي، وهي صفات تناسب أسلوب فينسنت كومباني.
ورغم أن كين يبقى المهاجم الأول، يسعى النادي لضمان عمق هجومي وتخطيط طويل الأمد. أما برشلونة، الذي يراه اللاعب "فريق أحلامه"، فيتابع وضعه أيضًا لكنه يواجه قيودًا مالية قد تمنح بايرن الأفضلية في سباق التعاقد معه الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد يُحاول تفادي "كارثة" سانشو مع هويلند
مانشستر يونايتد يستعد لتسريع انتقال المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند إلى نابولي، مع توقع إتمام الصفقة في يناير.
هويلوند، الذي انضم إلى يونايتد من أتالانتا عام 2023، تألق مع نابولي منذ انتقاله على سبيل الإعارة، مسجلًا 4 أهداف في 6 مباريات بجميع المسابقات.
الاتفاق الأصلي يتضمن بندًا لجعل الصفقة دائمة مقابل 44 مليون يورو في يونيو 2026 إذا تأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا، لكن الناديين يسعيان لتقديمها إلى يناير نظرًا لإعجاب نابولي بمستواه ورغبة يونايتد في الانتقال بعيدًا عنه بعد موسم مخيب مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل 14 هدفًا فقط في 62 مباراة.
هويلوند غاب مؤخرًا عن مباريات نابولي بسبب إصابة في الفخذ، لكنه عاد للتدريبات ويستهدف العودة أمام ليكّي، مستمتعًا بوقته في إيطاليا ويُظهر اهتمامًا ضئيلًا بالعودة إلى أولد ترافورد.
يُذكر أن يونايتد يرغب في تجنب تكرار مأساة جادون سانشو، الذي انضم من بوروسيا دورتموند مقابل 74 مليون جنيه إسترليني، لكنه عاد إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة بعد خلافات مع المدرب السابق، ما كلف النادي خسائر مالية كبيرة.
موهوب بايرن ميونخ يجذب اهتمام الأندية الإنجليزية
تشهد الأندية الإنجليزية الكبرى، تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي، اهتمامًا متزايدًا بمراهق بايرن ميونخ البالغ 17 عامًا لينارت كارل، الذي يواصل التألق تحت قيادة فينسنت كومباني.
وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن الثلاثي الإنجليزي أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب بعد صعوده المذهل من أكاديمية بايرن إلى الفريق الأول، حيث سجل هدفين هذا الموسم في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.
كارل، الذي انضم إلى بايرن قادمًا من فيكتوريا آشفنبرج عام 2022، يتميز بالإبداع، السرعة، والقدرة على إنهاء الهجمات وقد لفت أنظار الجميع بهدفه المذهل في مرمى كلوب بروج مؤخرًا، ما جعله محل متابعة كبار فرق أوروبا. وقد جدد عقده مؤخرًا حتى 2028 تحت إشراف وكيله مايكل بالاك، ما يمنح بايرن راحة نسبيًا من العروض المبكرة.
أشاد كومباني وماتيوس بأداء كارل، مؤكدين نضجه الفني والذهني رغم صغر سنه، مع توقع أن يصبح من أبرز النجوم المحليين إذا واصل تطوره. اللاعب نفسه يؤكد أنه يركز حاليًا على إثبات نفسه مع بايرن بغض النظر عن دقائق اللعب.
يوفنتوس يستهدف مدافع تشيلسي
ذكرت تقارير صحفية أن مدافع تشيلسي، مالو جوستو، أصبح هدفًا محتملاً لنادي يوفنتوس الإيطالي.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن البيانكونيري يبحث منذ فترة عن ظهير أيمن لتعزيز صفوفه، ويرون أن جوستو سيكون خيارًا مناسبًا.
وكان الأرجنتيني ناهويل مولينا من أتلتيكو مدريد على رادار يوفنتوس سابقًا، لكن جوستو ظهر كخيار بديل في الفترة الأخيرة. وتشير التقارير إلى أن إدارة يوفنتوس ترى في اللاعب الشاب القدرة على التكيف مع أسلوب الفريق الإيطالي وتغطية مركز الظهير الأيمن بشكل فعال في الموسم المقبل.
روني يختار أفضل صفقات مانشستر يونايتد للموسم الجاري
أشاد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني بالمهاجم الكاميروني برايان مبويمو، واصفًا إياه بأنه أفضل صفقة للفريق هذا الموسم.
وتألق مبويمو منذ انضمامه من برينتفورد الصيف الماضي، إذ قاد الفريق لتحقيق ثلاث انتصارات متتالية على سندرلاند وليفربول وبرايتون، مسجلًا أهدافًا حاسمة أبرزها ثنائية في الفوز 4-2 على برايتون.
وقال روني: "مبويمو كان ثابتًا في مستواه، يسجل باستمرار ويستمتع باللعب، وثقته عالية جدًا حاليًا". من جانبه، أثنى المدرب روبن أموريم على لاعبه قائلاً: "إنه ماكينة عمل، سريع ومبدع في الثلث الأخير". كما أشاد القائد برونو فيرنانديز بمبويمو وزملائه الجدد، مؤكدًا أنهم يمتلكون الشخصية القوية المطلوبة في يونايتد.
