أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يُحدد هدف برشلونة لخلافة هاري كين، وروني يختار أفضل صفقات مانشستر يونايتد

يستعد بايرن ميونخ لمرحلة ما بعد هاري كين، وقد حدد مهاجم هوفنهايم المتألق فيسنيك أسلاني (23 عامًا) كخيار مستقبلي. المهاجم الكوسوفي سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 9 مباريات هذا الموسم، ما جعله محط أنظار أندية كبرى أبرزها برشلونة.

ووفقًا لـ Sky Germany، أدرج بايرن اسم أسلاني في قائمته كبديل محتمل لهاري كين بدءًا من موسم 2026-2027، حيث أبدى الثنائي ماكس إيبرل وكريستوف فرويند إعجابًا بتطوره، وجمعا معلومات حول قيمة الشرط الجزائي “المعقولة” في عقده.

يرى بايرن أن التعاقد مع أسلاني جزء من استراتيجية جديدة تعتمد على المواهب الشابة المجربة في البوندسليجا بدلًا من النجوم الباهظة، كما حدث مع موسيالًا وبافلوفيتش. أسلاني يتميز بالسرعة والانضباط والتحرك الذكي، وهي صفات تناسب أسلوب فينسنت كومباني.

ورغم أن كين يبقى المهاجم الأول، يسعى النادي لضمان عمق هجومي وتخطيط طويل الأمد. أما برشلونة، الذي يراه اللاعب "فريق أحلامه"، فيتابع وضعه أيضًا لكنه يواجه قيودًا مالية قد تمنح بايرن الأفضلية في سباق التعاقد معه الصيف المقبل.