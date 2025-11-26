Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مايك مينيان يقترب من إنهاء رحلته مع ميلان، و80 مليون يورو من آرسنال لنجم ريال مدريد
مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم ميتلاند
يقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الموهوب فرانكولينو، نجم ميتلاند الدنماركي، في ظل مساعٍ جادة لتعزيز الخط الهجومي للفريق.
وبحسب موقع AsRomaLive.it، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، وتشير التقارير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويُعد روبن أموريم، مدرب الفريق، من أبرز الداعمين لإتمام الصفقة، إذ يسعى لزيادة القوة الهجومية في الثلث الأخير من الملعب، فيما يضغط النادي بقوة لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.
80 مليون يورو من آرسنال لضم نجم ريال مدريد
يستعد نادي آرسنال لتسريع خطواته في التعاقد مع الجناح البرازيلي رودريجو غوس لاعب ريال مدريد، في ظل منافسة قوية من ليفربول وتوتنهام هوتسبير على ضم اللاعب.
وبحسب موقع Fichajes الإسباني، فإن آرسنال يجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتقدم به رسميًا خلال الفترة المقبلة، في وقت قد يوافق فيه ريال مدريد على بيع رودريجو بسبب تراجع دقائق مشاركته تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
ويُعد رودريجو هدفًا لعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى آرسنال لتعزيز خطه الهجومي بلاعب يتمتع بالسرعة والمهارة، بينما يراقب كل من ليفربول وتوتنهام الموقف عن كثب استعدادًا للدخول في السباق على توقيعه.
تشيلسي يتفوق على ليفربول في سباق نجم أتلتيكو مدريد
يستعد نادي تشيلسي لتكثيف مفاوضاته من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب بابلو باريوس نجم أتلتيكو مدريد، في ظل اهتمام مماثل من ليفربول بضمه.
وبحسب موقع Caught Offside، فإن باريوس يواصل جذب اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم تشيلسي وليفربول، بعد تألقه اللافت في الليجا هذا الموسم.
ويُقال إن تشيلسي يعتزم تسريع خطواته لحسم الصفقة الخاصة باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، بينما لا يبدو أن ليفربول في الوقت الحالي بصدد التحرك الجاد لإتمام التعاقد، رغم متابعته المستمرة لتطور اللاعب.
ريال مدريد يُخطط لاستعادة نجمه من كومو
يخطط نادي ريال مدريد لإعادة لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو باز، نجم كومو الإيطالي، إلى صفوفه بعد تألقه اللافت هذا الموسم. ويمتلك النادي الملكي خيار إعادة شراء في عقد اللاعب، ترتفع قيمته سنويًا، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا من أجل استعادته.
وبحسب شبكة TyC Sports، فإن ريال مدريد يسعى لإتمام عودة باز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، إذ أبدى اللاعب موافقته المبدئية على العودة إلى النادي الذي نشأ فيه.
لكن الصحفي فابريتسيو رومانو أوضح أن ريال مدريد لا يمكنه تفعيل بند إعادة الشراء في يناير، لأنه غير ساري خلال هذه الفترة، ما يعني أن الصفقة قد تتأجل حتى الصيف المقبل إذا استمر اهتمام النادي بضم اللاعب مجددًا.
مينيان يقترب من إنهاء رحلته مع ميلان
مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري، أصبح بإمكان الحارس الفرنسي مايك مينيان الدخول في مفاوضات رسمية مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمال رحيله عن ميلان مجانًا.
وبحسب موقع Calciomercato، عرض ميلان على مينيان تمديد عقده حتى عام 2028 مع زيادة راتبه السنوي من 2.8 إلى 5.5 ملايين يورو، إلا أن الحارس لم يقتنع بعد بتوقيع العقد الجديد، ولا توجد في الوقت الحالي أي مفاوضات إضافية بين الطرفين.
وفي ظل حالة الغموض المحيطة بمستقبله، ظهر نادي يوفنتوس كأحد أبرز المهتمين بالحصول على توقيعه، مستفيدًا من الوضع الحالي على أمل ضم أحد أفضل حراس أوروبا دون دفع أي رسوم انتقال.
مانشستر يونايتد يقترب من جواو جوميز
وفقًا لـ Globo، يحرص نادي مانشستر يونايتد على ضم نجم وولفرهامبتون، جواو جوميز، خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير. النادي مهتم بضم لاعب الوسط وقد بدأ مفاوضاته مع وولفرهامبتون على صفقة بقيمة تقارب 50 مليون يورو.
ويُظهر الطرفان تفاؤلًا بإتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري، ومع تقدم المباحثات بين الناديين، من المتوقع تصاعد المفاوضات مع اللاعب نفسه نحو نهاية 2025.
الكشف عن محاولة فاشلة لعودة ميسي إلى برشلونة في 2023
وفقاً لصحيفة "سبورت"، أعرب ميسي عن رغبته في العودة إلى برشلونة لأول مرة في يناير 2023 عندما تواصل مع مدرب "البلوجرانا" آنذاك تشافي هيرنانديز. تمتع الزميلان السابقان في برشلونة بنجاح كبير معاً كلاعبين، واعتقد تشافي أن عودة ميسي للفريق سترفع من مستوى التشكيلة، التي مضت في النهاية للفوز بلقب الدوري الإسباني 2022-23.
هاري كين يكسر صمته بشأن الانتقال لبرشلونة!
رد هاري كين بشكل مباشر على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة. وكشف قائد منتخب إنجلترا أيضا أن المحادثات حول عقد جديد مع بايرن ميونخ لم تبدأ بعد، مما يثير -على الأقل- احتمالية أن تتخذ مسيرته خطوة أخرى، لكنه يصر على أنه لا يوجد سبب يدعو المشجعين في بافاريا للقلق بشأن رحيل وشيك.
