أخبار الانتقالات | نابولي يقترب من نجم مانشستر يونايتد، وريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس جونيور
مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم نوتنجهام واللاعب يحسم موقفه
أفاد موقع "تيم توك" أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم لاعب نوتنجهام فورست الشاب إليوت أندرسون، حيث وضعه المدرب روبين أموريم ضمن أبرز أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ورغم تمسك نوتنجهام فورست بلاعبه المميز وتقييمه بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، يعتقد مانشستر يونايتد أن عرضًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيًا لبدء المفاوضات.
وأشارت التقارير إلى أن أندرسون يبدي اهتمامًا بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.
نابولي يقترب من نجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز
ذكر موقع "تيم توك" أن نادي نابولي الإيطالي يقوم بـ"تحرك قوي" من أجل التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويبحث اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عن فرصة للعب بانتظام، على أمل إقناع المدرب توماس توخيل بضمه إلى قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.
وبحسب التقرير، فإن نابولي مستعد لتحمل الراتب الأسبوعي الكامل لماينو البالغ 45 ألف جنيه إسترليني، في إشارة واضحة إلى جديته في إتمام الصفقة، كما أبدى النادي انفتاحه على إضافة خيار شراء مستقبلي إذا وافق مانشستر يونايتد على ذلك.
ومع رغبة ماينو في اكتساب خبرة على أعلى مستوى واستعداد يونايتد للنظر في إعارة مؤقتة، يبدو نابولي حاليًا في موقع الأفضلية لإتمام الصفقة.
تين هاج يحسم موقفه من تدريب وولفرهامبتون
ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أصبح منفتحًا على تولي تدريب وولفرهامبتون بعد إقالته من باير ليفركوزن عقب بداية سيئة مع الفريق الألماني، لم يحقق خلالها سوى فوز واحد في ثلاث مباريات رسمية.
ويبحث وولفرهامبتون عن مدرب جديد بعد إقالة فيتور بيريرا عقب تراجع الفريق إلى قاع الدوري الإنجليزي بنقطتين فقط من عشر مباريات، وسط أجواء متوترة في النادي.
وأوضحت مصادر من شبكة ESPN أن تين هاج أبدى اهتمامه بمناقشة العرض رغم تردده في خوض تجربة جديدة منتصف الموسم، لكن إدارة وولفرهامبتون تفضل مدربًا أصغر سنًا لقيادة مشروع طويل الأمد، مع وجود أسماء مطروحة مثل مايكل كاريك وروب إدواردز.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتردد فيه أنباء عن احتمال عودة تين هاج إلى أياكس، النادي الذي قاده بين عامي 2018 و2022 لتحقيق ثلاثة ألقاب دوري وكأسين محليين، إضافة إلى الوصول التاريخي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.
ويواجه تين هاج قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله، بين خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر في إنجلترا أو العودة إلى أياكس لاستعادة مجده السابق.
نجم سبورتينج يُشعل صراعًا بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد
ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن لاعب وسط سبورتنج لشبونة الدنماركي مورتن هيولماند يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو في عقده، ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
ويتابع يوفنتوس اللاعب عن قرب بوصفه بديلًا محتملًا لدوجلاس لويز، إذ يرى فيه إضافة قوية لخط الوسط، غير أن النادي الإيطالي لم يتمكن من التحرك لضمه في الصيف الماضي بسبب الحاجة إلى بيع بعض اللاعبين لتمويل الصفقة.
في المقابل، كان مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 40 مليون يورو، إلا أن سبورتنج رفضه فورًا. ويحرص مدرب يونايتد روبين أموريم، الذي سبق أن درب هيولماند في لشبونة، على إعادة التعاون معه في أولد ترافورد، معتبرًا أنه الأنسب لأسلوب الفريق وبديل محتمل للاعب كارلوس باليبا من برايتون.
ومن المتوقع أن يعود يونايتد بعرض محسن خلال فترة الانتقالات المقبلة، في حين يخطط يوفنتوس لإعادة المحاولة عبر صفقة إعارة مع خيار الشراء لتسهيل الجانب المالي.
حسم مصيره .. ريال مدريد يُحدد بديل فينيسيوس
أفادت تقارير أن ريال مدريد قرر بيع مهاجمه فينيسيوس جونيور بعد انفجاره خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في موقف الرئيس فلورنتينو بيريز تجاه أحد أكبر نجوم النادي.
دفعت الخلافات مع المدرب تشابي ألونسو، إلى حلقة جديدة من سلسلة الجدل المثار حول الدولي البرازيلي، مما جعل النادي يستقر بشكل كبير على بيعه في صيف عام 2026.
والد ماك أليستر يتحدث عن أنباء الانتقال لريال مدريد!
يتطلع اللوس بلانكوس لإعادة بناء خط وسطهم بعد رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس، وزعمت تقارير من إسبانيا أن تشابي ألونسو قد جعل ماك أليستر هدفاً رئيسياً، معجباً بهدوئه وإبداعه تحت الضغط.
منذ انتقاله من برايتون عام 2023، أصبح ماك أليستر بهدوء القلب النابض لخط وسط ليفربول. دفع هذا ريال مدريد للتحرك من أجل الأرجنتيني، لكن الحقائق المالية سرعان ما فرضت نفسها حيث أحجم مدريد عن تلبية سعر ليفربول البالغ 100 مليون يورو، خاصة بعد إنفاقهم بالفعل أكثر من 175 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.
يتبقى للأرجنتيني ثلاث سنوات في عقده الحالي، وفي وقت سابق من الموسم، كان قد تطرق إلى التكهنات، رافضاً إياها بالنضج الذي أكسبه الاحترام في غرفة تبديل الملابس.
