أخبار الانتقالات | ليفربول يُحدث قائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح، وهدف مفاجئ من الدوري الإنجليزي لميلان في يناير

تحدث آدم وارتون، لاعب كريستال بالاس، بصراحة عن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنها خارج دائرة اهتمامته حاليًا.

وفي تصريحاته لشبكة The Athletic، قال وارتون "لا أُعير الأمر اهتمامًا كبيرًا ولا أفكر فيه كثيرًا. دائمًا ما تكون هناك شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. هل هي صحيحة أم لا؟ لا أعلم. أصدقائي وعائلتي وإخوتي جميعهم يراسلونني قائلين: ‘هل صحيح أن هذا النادي مهتم بك؟’ فأرد عليهم: ‘شكرًا لأنكم أخبرتموني، لأني لم أكن أعلم.’

وأضاف "لا أعرف من ينشر تلك الأخبار أو من في مانشستر يونايتد يهتم بالأمر. أراها وأقول: حسنًا، ثم أواصل يومي. الأندية الكبيرة مثل يونايتد دائمًا ما تُربط بعشرة أو عشرين لاعبًا مختلفًا، فإذا كنت واحدًا من العشرين، فليس في ذلك شيء مميز، لذا لا يعني لي الكثير. أنا أتكلم مع وكيلي فقط بشأن التخطيط للمستقبل والاحتمالات."

واختتم بالقول "لكن في النهاية، الأمر يتوقف على من يهتم فعلًا ومن هو مستعد للتحرك والتعاقد معك. وإذا حدث ذلك، يمكنك التحدث عنه، لكن عليك أن تُثبت على أرض الملعب أنك تستحق هذه الفرصة."