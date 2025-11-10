AFP
أخبار الانتقالات | ليفربول يُحدث قائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح، وهدف مفاجئ من الدوري الإنجليزي لميلان في يناير
وارتون: اهتمام مانشستر يونايتد بي لا يحمل شيئًا مميزًا!
تحدث آدم وارتون، لاعب كريستال بالاس، بصراحة عن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنها خارج دائرة اهتمامته حاليًا.
وفي تصريحاته لشبكة The Athletic، قال وارتون "لا أُعير الأمر اهتمامًا كبيرًا ولا أفكر فيه كثيرًا. دائمًا ما تكون هناك شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. هل هي صحيحة أم لا؟ لا أعلم. أصدقائي وعائلتي وإخوتي جميعهم يراسلونني قائلين: ‘هل صحيح أن هذا النادي مهتم بك؟’ فأرد عليهم: ‘شكرًا لأنكم أخبرتموني، لأني لم أكن أعلم.’
وأضاف "لا أعرف من ينشر تلك الأخبار أو من في مانشستر يونايتد يهتم بالأمر. أراها وأقول: حسنًا، ثم أواصل يومي. الأندية الكبيرة مثل يونايتد دائمًا ما تُربط بعشرة أو عشرين لاعبًا مختلفًا، فإذا كنت واحدًا من العشرين، فليس في ذلك شيء مميز، لذا لا يعني لي الكثير. أنا أتكلم مع وكيلي فقط بشأن التخطيط للمستقبل والاحتمالات."
واختتم بالقول "لكن في النهاية، الأمر يتوقف على من يهتم فعلًا ومن هو مستعد للتحرك والتعاقد معك. وإذا حدث ذلك، يمكنك التحدث عنه، لكن عليك أن تُثبت على أرض الملعب أنك تستحق هذه الفرصة."
آرسنال ينضم إلى صراع الفوز بموهوب هيرتا برلين
ذكرت صحيفة The Sun أن نادي أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع كينيت آيشهورن، موهبة هيرتا برلين الشابة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل اهتمام من مانشستر يونايتد أيضًا.
ويُعد آيشهورن، البالغ من العمر 16 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا، حيث يُتوقع له مستقبل كبير في عالم كرة القدم. ويواجه ناديه هيرتا برلين صعوبة في الاحتفاظ به وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى.
وبحسب التقرير، فإن ليفربول وبرشلونة وباريس سان جيرمان أرسلوا كشافين لمتابعته عن قرب، ما يُشير إلى المنافسة القوية المنتظرة على خدمات اللاعب الشاب.
ليفربول يُحدث قائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح بجناح برايتون
أضاف نادي ليفربول اسم الجامبي يانكوبا مينتيه إلى قائمة المرشحين المحتملين لخلافة النجم المصري محمد صلاح، رغم أن انتقاله في يناير يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي.
ووفقًا لموقع Football Insider، فإن مينتيه أصبح أحدث الأسماء التي يدرسها ليفربول لتعويض صلاح. الجناح الشاب تألق بشكل لافت مع برايتون منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2024، ما جعله محل اهتمام إدارة الريدز الساعية لجلبه إلى ملعب أنفيلد، غير أن الصفقة تبدو صعبة في سوق الشتاء القادم.
ويُشير التقرير إلى أن برايتون لا ينوي بيع مينتيه في الوقت القريب، رغم ارتباطه بعدة أندية، من بينها ليفربول. ويحمي النادي موقفه بعقد يمتد حتى عام 2029، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة.
كما أن ليفربول ينظر إلى خيارات أخرى لتعويض صلاح مستقبلاً، ويُعد الإنجليزي أنطوني جوردون من الأهداف طويلة المدى، لكن التعاقد معه أيضًا لن يكون سهلاً.
80 مليون يورو من ليفربول لنجم بورنموث!
يستعد نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم بورنموث الهجومي أنطوان سيمينيو، وفقًا لتقرير نشره موقع Fichajes الإسباني.
ورغم إنفاق النادي الإنجليزي مبالغ كبيرة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الإدارة ما زالت تبحث عن مزيد من الجودة في الثلث الهجومي الأخير.
ويُعد سيمينيو أحد الركائز الأساسية في بورنموث، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز هذا الموسم، ما دفع ليفربول إلى وضعه ضمن أولوياته تمهيدًا لتقديم عرض رسمي بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد معه.
أتالانتا يُخطط لإقالة يوريتش وقد استقر على بديله
كشف الصحفي الخبير بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، عن نوايا إدارة أتالانتا بعد السقوط أمام ساسولو في بيرجامو بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
رومانو أوضح عبر منصة إكس أن النادي الإيطالي يُخطط حاليًا لإقالة مدربه إيفان يوريتش والتعاقد مع رفائيل بالادينو غير المرتبط بأي نادٍ حاليًا، والذي كان قد رحل عن فيورنتينا بنهاية الموسم الماضي بعد موسم واحد مع الفريق حقق خلاله 26 انتصارًا من 53 مباراة.
هدف مفاجئ من الدوري الإنجليزي لميلان في يناير القادم
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي يضع مهاجم وست هام يونايتد، نيكلاس فولكروج، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل منافسة من ناديين آخرين على ضم اللاعب.
وبحسب موقع Tuttomercatoweb، فإن متصدر الدوري الإيطالي يرى في فولكروج هدفًا مناسبًا لشهر يناير، إذ يسعى المدرب ماسيميليانو أليجري إلى تعزيز خط الهجوم بعنصر جديد.
ويأتي اهتمام ميلان بالمهاجم الألماني بسبب تراجع مستوى سانتياجو خيمنيز، الذي انضم في الصيف الماضي ويعاني من مشكلات في الأداء والإصابات، إضافة إلى أن المعار من تشيلسي كريستوفر نكونكو لم يُظهر فعالية هجومية كبيرة في مشاركاته حتى الآن.
ثنائي هجوم الروسونيري لم يُسجل أي هدف في الدوري الإيطالي حتى الآن، ولذا يرغب النادي في إنعاش هجومه بمهاجم جديد خلال الانتقالات الشتوية.
