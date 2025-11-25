أخبار الانتقالات | جوارديولا يُعلق على مستقبل لاعب السيتي المعار، وكييزا يُشعل صراعًا ثلاثيًا إيطاليًا لضمه

يبدو أن المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا، المنضم حديثًا إلى بوروسيا دورتموند خلال الصيف الماضي، يفكر بالفعل في رحيل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد معاناته من قلة دقائق اللعب تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وبحسب تقرير من سكاي ألمانيا، فإن سيلفا يشعر بإحباط متزايد بسبب دوره الهامشي في الفريق، إذ خاض ما يزيد قليلًا عن 100 دقيقة فقط في الدوري الألماني منذ انضمامه قادمًا من وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، ما أثار قلقه من احتمال فقدان مكانه في قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.

ورغم عدم وجود محادثات رسمية مع إدارة النادي حتى الآن، تشير المصادر إلى أن معسكر اللاعب بدأ في دراسة خيارات الرحيل في ظل تزايد شعوره بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق الأصفر والأسود.