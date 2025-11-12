Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ليفربول يختار خليفة فان دايك من الدوري الإيطالي، وخاميس رودريجيز يحسم وجهته القادمة
كوناتي يحسم مستقبله مع ليفربول
إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف بصفقة انتقال حر، وفقًا لما ذكره موقع TEAMtalk. المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا يدرس خوض تجربة جديدة بعد عدة مواسم قضاها في ملعب "أنفيلد".
من جانبها، تسعى إدارة ليفربول لتفادي خسارته مجانًا، وتخطط لبدء مفاوضات معه بشأن تمديد عقده لفترة قصيرة من أجل الحفاظ على قيمته السوقية.
وقد بدأ الاهتمام بكوناتي يتزايد في أوروبا، حيث يراقب كل من يوفنتوس وبايرن ميونخ موقفه عن قرب، كما ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى ريال مدريد.
ليفربول يختار خليفة فان دايك من الدوري الإيطالي
أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي ليفربول يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع مدافع إنتر أليساندرو باستوني، في إطار سعيه لتعزيز خط دفاعه.
وتشير التقارير إلى أن صفقة ضم المدافع الإيطالي قد تتطلب مبلغًا يقارب 100 مليون يورو، وهو استثمار ضخم بالنسبة لـ"الريدز" الذين أنفقوا أكثر من 450 مليون يورو على صفقات جديدة خلال الصيف الماضي.
ورغم ذلك، يرى ليفربول في باستوني الخلف المثالي لفيرجيل فان دايك، الذي يقترب من المراحل الأخيرة في مسيرته، ليكون الركيزة الأساسية في دفاع الفريق خلال السنوات القادمة.
واين روني ينتقد تعاقد مانشستر يونايتد مع بوجبا وزميليه
انتقد النجم السابق واين روني سياسة التعاقدات في مانشستر يونايتد قبل دخول مجموعة INEOS على خط الإدارة، معتبرًا أن بعض الصفقات كانت “من بين الأغرب” في تاريخ النادي الحديث. وقال روني، في تصريحات لبرنامج The Overlap، إن إدارة يونايتد السابقة “كانت تجلب الأسماء الكبيرة فقط دون رؤية كروية واضحة”، مشيرًا إلى صفقات مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، التي كلفت النادي مبالغ طائلة دون تحقيق النتائج المرجوة.
وجاءت تصريحاته في وقتٍ يشهد فيه النادي تحسنًا ملحوظًا منذ تولي سير جيم راتكليف ومجموعة INEOS مسؤولية العمليات الكروية، حيث تحولت الاستراتيجية إلى استقطاب لاعبين يمتلكون خبرة في الدوري الإنجليزي أو مواهب واعدة من الخارج. وبدأت نتائج هذا التغيير تظهر مع المدرب روبن أموريم، إذ لم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات وارتقى إلى المركز السابع في الدوري. ورغم أن روني لا يرى الفريق مرشحًا للقب، إلا أنه يؤمن بقدرته على العودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
مستقبل ماركو سيلف مع فولهام على صفيح ساخن
أفادت تقارير صحفية أن نادي فولهام يدرس إقالة مدربه ماركو سيلفا بسبب البداية الضعيفة للفريق هذا الموسم وتعثر مفاوضات تجديد عقده. وجاءت الخسارة القاسية أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية لتزيد من الضغوط على المدرب البرتغالي، بعدما ظهر الفريق دون هوية واضحة أو حلول هجومية فعالة.
وسجل كل من إدريسا جاي ومايكل كين هدفي المباراة، ليعمقا أزمة فولهام الذي يعاني من تراجع في النتائج والأداء منذ انطلاق الموسم. وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي بدأت بالفعل في مناقشة الخيارات المتاحة لخلافة سيلفا، في حال استمرار التراجع، خاصة مع تزايد القلق حول قدرة الفريق على الابتعاد عن مناطق الهبوط في الأسابيع المقبلة.
خاميس رودريجيز يرحل عن المكسيك ويُحدد وجهته القادمة
انتهت مسيرة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في الدوري المكسيكي، بعد أشهر من التكهنات حول مستقبله، إذ تأكد أنه لن يواصل مشواره مع نادي ليون عقب انتهاء عقده في شهر ديسمبر المقبل، ليصبح لاعبًا حرًا.
ورغم الأنباء التي ربطته بعدة أندية كبيرة في الدوري المكسيكي، فإن تقارير متعددة تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي MLS.
وخاض خاميس موسمًا متذبذبًا مع ليون، حيث عانى من الإصابات وعدم الاستقرار الفني، ما جعله يفكر في تغيير الأجواء والانتقال إلى تجربة قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية، بحثًا عن تحدٍ جديد قبل اعتزاله المحتمل.
توتنهام يبدأ مفاوضات الحفاظ على بالينيا بعد انتهاء الإعارة من بايرن ميونخ
يُجري توتنهام محادثات مع بايرن ميونخ لتفعيل خيار شراء اللاعب جواو بالينيا بعد انطلاقته المميزة منذ انتقاله على سبيل الإعارة من النادي الألماني. ويسعى النادي الإنجليزي للتفاوض من أجل خفض قيمة بند الشراء في عقد اللاعب، والبالغة حاليًا حوالي 30 مليون يورو.
وانتقل بالينيا إلى بايرن في صيف 2024 قادمًا من فولهام الإنجليزي مقابل 56 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه خلال الموسم الواحد الذي قضاه في الدوري الألماني، ما دفع النادي إلى السماح له بالرحيل مؤقتًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة توتنهام في تعزيز وسط الميدان بلاعب يمتلك خبرة أوروبية وقدرة على تقديم الإضافة سريعًا للفريق.
بالادينيو يخلف يوريتش في أتالانتا
أعلنت إدارة نادي أتالانتا عن تعيين رافاييل بالادينو مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا لإيفان يوريتش الذي تم إعفاؤه من منصبه بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية.
وجاءت الإقالة نتيجة سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإيطالي، حيث لم يحقق الفريق أي فوز خلال ست مباريات متتالية، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار التغيير السريع في القيادة الفنية.
ويأمل النادي الإيطالي أن يتمكن بالادينو، الذي سبق له التدريب في أندية مثل روما وساوثامبتون، من إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة التوازن والفعالية على مستوى الأداء والنتائج في المسابقة المحلية.
