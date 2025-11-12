أخبار الانتقالات | ليفربول يختار خليفة فان دايك من الدوري الإيطالي، وخاميس رودريجيز يحسم وجهته القادمة

إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف بصفقة انتقال حر، وفقًا لما ذكره موقع TEAMtalk. المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا يدرس خوض تجربة جديدة بعد عدة مواسم قضاها في ملعب "أنفيلد".

من جانبها، تسعى إدارة ليفربول لتفادي خسارته مجانًا، وتخطط لبدء مفاوضات معه بشأن تمديد عقده لفترة قصيرة من أجل الحفاظ على قيمته السوقية.

وقد بدأ الاهتمام بكوناتي يتزايد في أوروبا، حيث يراقب كل من يوفنتوس وبايرن ميونخ موقفه عن قرب، كما ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى ريال مدريد.